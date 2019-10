Feliciano López se clasifica para la segunda ronda en Amberes

Publicado 15/10/2019 15:44:33 CET

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Feliciano López se clasificó para la segunda ronda del torneo de Amberes (Bélgica), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura 'indoor', tras imponerse al británico Cameron Norrie en dos sets por 7-6(2), 6-4.

El toledano, que no jugaba en el circuito profesional desde su eliminación en la tercera ronda del US Open ante el ruso Daniil Medvedev, ofreció un buen nivel con su saque, con el que firmó 12 saques directos y que no perdió en todo el partido, pese a que tuvo que salvar seis bolas de rotura.

Tres de ellas fueron en una equilibrada primera manga donde 'Feli' no tuvo, en cambio, posibilidades al resto, pero que encontró su suerte en el decisivo 'tie-break' donde se puso con un 5/0 que no pudo remontar su rival.

En la segunda, el veterano jugador español halló más resquicios en el resto de Norrie y logró romper por fin su servicio para coger ventaja y finiquitar, salvando en el saque final un peligroso 0-40, su pase a la segunda ronda donde se medirá al suizo Stanislas Wawrinka, cuarto favorito.