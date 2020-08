Feliciano López: "La decisión de cancelar el Mutua Madrid Open no es la mejor, no estamos contentos"

Tenis.- Feliciano López: "La decisión de cancelar el Mutua Madrid Open no es la

El director del Mutua Madrid Open, el tenista español Feliciano López, ha asegurado que la decisión de cancelar la edición de este año del torneo, previsto para septiembre, "no es la mejor" ni les deja "contentos", pero que la han tomado "para proteger la salud de todo el mundo" ante el avance de casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid, además de afirmar que el tenis sin público "no es viable" y que la pandemia podría "retirar del deporte profesional" a algunos deportistas.

"No es la mejor decisión ni estamos contentos, obviamente, pero la situación es la que es. Este año hemos sufrido muchas complicaciones, ya anteriormente tuvimos que cancelar el torneo hace unos meses en plena pandemia", declaró en el programa A Diario de Radio MARCA.

Este martes, los organizadores del Mutua Madrid Open confirmaban que la edición de este año, prevista para entre el 12 y el 20 de septiembre, no se disputará finalmente, una decisión tomada como "un ejercicio de responsabilidad" ante la difícil situación derivada en las últimas semanas por la pandemia de coronavirus COVID-19. Previamente, se había aplazado desde su tradicional ubicación en el mes de mayo.

Aunque se abrió "una ventana de esperanza" para poder jugar en el mes de septiembre, finalmente la situación ha obligado a tomar la dura decisión. "En todo momento hemos sido conscientes de que la situación era la que era y que en ningún momento teníamos claro que la pandemia iba a terminar del todo para estar tranquilos. Creemos que es lo mejor y tenemos que proteger la salud de todo el mundo", indicó.

El toledano, actual número 56 del ranking ATP, explicó cómo se fueron desarrollando los acontecimientos hasta la suspensión definitiva. "Desde hace dos meses, que decidimos seguir con el torneo adelante conjuntamente con la ATP y la WTA, hemos seguido la evolución de la pandemia. Hace un mes y medio la situación en Madrid era diferente, pero desgraciadamente en las últimas dos o tres semanas han aumentado los casos", manifestó.

"Después de estar en la Comunidad de Madrid en el departamento de Sanidad para presentarles por primera vez todo el protocolo, fuimos a una segunda reunión porque la situación estaba empeorando.. Nos pusieron los números encima de la mesa, la realidad, y en base a eso tomamos la decisión", continuó.

"EL TENIS ES EL DEPORTE QUE VA A SUFRIR MÁS"

En otro orden de cosas, Feliciano reconoció que durante este tiempo ha recibido llamadas de varios jugadores. "La gente pregunta; el tenis es un mundo relativamente pequeño y nos conocemos todos, y tienen ganas de volver a jugar. He recibido llamadas de todo tipo. Cuando el torneo estaba previsto para septiembre, la gente estaba feliz, porque la situación en Europa estaba mejorando bastante; cuando Roland Garros anuncia que se traslada a septiembre y Roma y Madrid anuncian que se iban a jugar antes fue una alegría tremenda. No ha habido tenis este año desde el mes de febrero, y poder jugar dos Masters 1.000 y un 'Grand Slam' era una ilusión", recordó.

"Durante todo este tiempo, todos éramos conscientes de que este año está prácticamente perdido. No sé lo que se podrá jugar, pero la realidad es que en enero de 2021 estaremos en la misma situación, porque no habrá vacuna. Hablan de cuarentenas al llegar a Australia, esto nos está matando. El esfuerzo real tiene que ser intentar salvar lo poco que queda, pero esperemos que el año que viene el tenis vuelva", prosiguió.

Además, considera que el deporte de la raqueta va a ser el más perjudicado por esta crisis sanitaria. "El tenis es el deporte que va a sufrir más. Tenemos el problema de llevar a todo el mundo a un país, y con las restricciones que hay para viajar y con las cuarentenas que algunos países todavía tienen impuestas es muy difícil. El CSD nos iba a ayudar a traer a prácticamente 1.000 personas desde Nueva York para que no tuvieran cuarentena al llegar", dijo. "Mientras no salga una vacuna, el tenis va a sufrir muchísimo", sentenció.

"El tenis sin público no es viable. Los únicos torneos que sin público pueden sobrevivir son los 'Grand Slams', que tienen unos derechos televisivos brutales, pero el resto de torneos no es fácil que sobrevivan sin público. El modelo financiero en el tenis es una parte muy importante", continuó.

Por último, Feliciano aseguró que la pandemia podría incluso forzar la retirada de algunos tenistas. "Yo he tenido la suerte de que no he tenido lesiones; si te pilla con 38 años y con una pequeña lesión, a lo mejor esta pandemia te retira del deporte profesional. Los jóvenes tienen muchos más años para crecer sin ninguna pandemia de por medio", finalizó.