Feliciano López: "Nunca he visto a nadie jugar como Alcaraz con su edad"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de tenis y director de las Finales de la Copa Davis 2024, Feliciano López, confesó este miércoles que "nunca" ha visto "a nadie jugar como Carlos Alcaraz con su edad", por lo que le ve capaz de superar" a los 'Grand Slam' de Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic, al mismo tiempo que auguró un pabellón "lleno" en la Fuente de San Luis en el estreno de España en la fase de grupos.

"No sé si va a haber otro Nadal, sinceramente no lo creo. Pero Carlos (Alcaraz) está teniendo una carrera fuera de lo normal para su edad. Compararlo con Rafa, Federer o Djokovic... Ahora mismo es muy probable (que los supere), porque tiene 22 años y los otros, uno ya ha acabado y los otros dos les quedan un poco", dijo Feliciano López en un encuentro con medios de comunicación en Valencia organizado por Lexus, vehículo oficial de la Copa Davis por quinto año consecutivo.

Para el exjugador, Alcaraz tiene una "gran" presión, aunque "si sigue jugando como está jugando" puede estar a la altura de los 22 'grandes' de Nadal o los 24 de Djokovic. "El tema es que Federer, Djokovic y Nadal han seguido ganando casi a los 40 años. Le quedan 18 años de seguir ganando. ¿Pero lo puede hacer? Sí", defendió.

"En mi vida he visto a nadie que juegue así con su edad. Al final, en la historia del tenis, hasta que llegaron ellos tres, nadie había pasado de 14 'Gran Slam'. Cuando yo empecé, Sampras tenía 14 y parecía que nadie iba a llegar. Y tres lo han pasado por mucho", reflexionó.

No obstante, criticó las expectativas que siempre se generan alrededor del murciano. "Lo que pasó en Nueva York --cayó en segunda ronda-- no es nada raro. Mucha gente da por hecho cosas que no son normales. Un chico de 22 años... Si ha ganado ya dos 'grandes' este año y están exigiendo que en Nuevo York también gane el torneo...", afirmó.

"Aparte del calendario en sí, que ya es exigente para todos, Alcaraz tiene una presión extra, cada día que juega tiene la obligación de ganar, y eso al final es muy difícil, pero él está preparado para ello y lo lleva de una manera muy buena", elogió la fortaleza mental del de El Palmar. "La cabeza es lo que realmente marca la diferencia, por eso los que están arriba, como Carlos, son mentalmente muy buenos, no solo aguantan la presión, sino que también son más valientes", resaltó.

Porque en el tenis "lo más difícil" es "lidiar con la presión, lidiar con tener que solucionar todos los problemas solo en la pista". "Hay gente que físicamente está preparada, y luego la diferencia entre los tenistas es quién soporta su propia presión", analizó.

Como director de las Finales de la Copa Davis, Feliciano López se mostró "muy contento" con la edición del año pasado, pese a que España no clasificó a Málaga, algo que espera sí conseguir en 2024 con Carlos Alcaraz como líder del equipo español. "Va a estar reventado el pabellón", auguró para esta tarde.

"Ayer hubo media entrada, más o menos, también era martes, y creo que a partir de hoy hasta el domingo, creo que va a estar casi todo el día lleno. Creo que va a estar mucho más lleno. Gusta el tenis en Valencia. Y, aparte, el hecho de poder ver a Carlos, es un aliciente", celebró.

Aunque el grupo de España es "duro" con Australia, Chequia y Francia como rivales. "Es un grupo muy igualado, se decidirá en el dobles yo creo, porque los partidos son muy abiertos y hay muchos jugadores muy buenos. Pero bueno, teniendo a Carlos, yo creo que España va a clasificar, pero va a haber que pelear", expresó.

Y aprovechó para destacar el apoyo de Lexus como socio y patrocinador. "Estamos encantados. Lexus lleva muchos años en el tenis. Es una marca que en el mundo del tenis encaja bien. Y en este caso, nosotros en Valencia, tener una marca como Lexus es un lujo, porque ya no es solo la imagen, sino todo lo que se hace alrededor del torneo con ellos, que ayuda también. Y luego la integración que se crea, creo que es algo también bastante útil", alabó.

Finalmente, Feliciano López comparó la situación del tenis en España con países europeos y Estados Unidos, y pidió más recursos. "Creo que ahora falta mucha inversión y mucho trabajo para competir con Estados Unidos y estos países. En Barcelona 92 tuvimos un impulsó muy grande, pero tengo la sensación que desde entonces no se ha hecho tanto, a pesar de que en deporte nos ha ido muy bien, pero sale uno de mil", lamentó.