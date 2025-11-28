Felipe VI asistirá al España-Alemania de la Liga de Naciones Femenina

Archivo - Pilar Alegria, Maria Jesus Montero, King Felipe VI, Rafael Louzan, Juanma Moreno, Florentino Perez and Isabel Diaz Ayuso during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final football match played between FC Barcelona and Real Madrid at La Cartuja Stadium - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

SM el Rey Felipe VI asistirá este martes al partido de vuelta de la final Liga de Naciones Femenina entre la selección española y Alemania que se disputará el próximo martes 2 de diciembre a partir de las 18.30 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Según señaló este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Casa Real ha confirmado la presencia del monarca para el choque que definirá el campeón tras el primer choque que es este viernes en Kaiserlautern (Alemania), "una muestra del apoyo de la Familia Real a la selección española y al fútbol femenino español, en una cita que será histórica para el deporte español".