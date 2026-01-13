Felix Auger-Aliassime jugará el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 y se une a Alcaraz

El tenista canadiense Auger-Aliassime confirma su participación en el Barcelona Open Banc Sabadell y se une a Alcaraz - BOBS

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha confirmado su participación en la próxima edición del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que se disputará del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899, y se une así al ya anunciado Carlos Alcaraz, según informó la organización del torneo.

A sus 25 años, Auger-Aliassime es uno de los jugadores con mayor proyección y talento del circuito ATP y ocupa actualmente el séptimo puesto del ranking mundial.

El canadiense cuenta con ocho títulos en su palmarés, tres de ellos logrados la pasada temporada en los torneos ATP 250 de Bruselas, Montpellier y Adelaida, y ha disputado un total de doce finales, entre las que destacan las de los Masters 1.000 de París y Madrid.

Ha participado en tres ediciones anteriores del torneo barcelonés, donde alcanzó los cuartos de final como mejor resultado en las ediciones de 2021 y 2022, consolidándose como uno de los nombres destacados del cartel más reciente del Godó.

Las entradas para la próxima edición del Barcelona Open Banc Sabadell ya están a la venta a través de la web oficial del torneo, con un ritmo de ventas elevado que hace prever según la organización que se agoten con antelación.