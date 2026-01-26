Fer López regresa cedido al Celta

Archivo - Fer Lopez of Celta de Vigo in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and RC Celta de Vigo at Santiago Bernabeu stadium on May 04, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Fer López jugará en el RC Celta hasta final de temporada, después de que el club gallego y el Wolverhampton Wanderers hayan llegado este lunes a un acuerdo para su cesión, que hará que el futbolista vigués regrese al conjunto celeste.

"Su regreso supone un refuerzo importante para la plantilla en un momento clave de la temporada y, al mismo tiempo, el retorno de un futbolista identificado tanto con los valores y filosofía del club como con su cantera y afición. El Celta da la bienvenida a Fer López y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo el escudo celeste", informó la entidad gallega.

Formado en A Madroa desde los nueve años, Fer López, de 21 años, vuelve al RC Celta tras su etapa en el fútbol inglés. En su media temporada con los 'Wolves', ha disputado un total de 12 partidos oficiales en los que pudo aportar una asistencia.

Ahora, se reencuentra con Claudio Giráldez, el que fuera su técnico en el Celta Fortuna. Con el primer equipo celeste, el atacante gallego logró disputar 17 encuentros y anotar dos goles.