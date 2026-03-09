Fermín: "Flick me ha ayudado a desarrollar muchos aspectos de mi juego"

Archivo - Fermin Lopez and Hansi Flick, head coach during FC Barcelona preseason training day at the Ciudad Esportiva Joan Gamper on July 17, 2025 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Fermín López tiene claro el papel que juega en su actual momento de forma su entrenador, Hansi Flick, el cual le ha ayudado "a desarrollar muchos aspectos" de su juego para ayudar a un equipo que el año pasado aprendió tras caer ante el Inter de Milán en las semifinales lo que debía "mejorar" para poder conquistar esta temporada el título.

"He mejorado mucho desde que llegó Hansi, creo que me ha ayudado a desarrollar muchos aspectos de mi juego y creo que estoy teniendo una buena temporada con él. Es un entrenador muy exigente, pero también muy accesible", señala Fermín López en una entrevista a la UEFA publicada este lunes en la web del organismo.

El andaluz recalca que el técnico alemán le ha ayudado "en la toma de decisiones y también en marcar goles, estando siempre concentrado durante el partido, y también en defensa". "Creo que me ha ayudado en casi todos los aspectos como jugador", subraya.

El de Linares admite que "es un sueño hecho realidad" haber conseguido ya muchas cosas con el conjunto catalán en una Champions que considera "una competición muy difícil". "Todos los equipos te lo ponen difícil, pero creo que tengo confianza y mis compañeros me ayudan mucho en el campo, al igual que nuestro entrenador. Todo eso me ayuda a rendir, y sólo pienso en ayudar al equipo, y creo que eso es lo que está pasando", apunta.

"Ese día fue muy duro", advierte sobre la eliminación del año pasado en las semifinales ante el Inter italiano. "Pero aprendimos mucho porque estuvimos muy cerca de la final de la Champions. Aprendimos de eso y en qué debíamos mejorar para poder llegar a la final y ganarla este año", añade.

Para ello, Fermín pide "permanecer unidos, tanto dentro como fuera del campo" y no olvidar que la máxima competición continental "se decide por pequeños detalles, por segundos de juego". "Pero todos confiamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades", remarca el internacional, que fuera del campo se ve como "una persona tranquila, sencilla y familiar". "Creo que me transformo en el campo y soy un poco más competitivo, más intenso, quizá incluso un poco agresivo en mi estilo de juego. Creo que cambio mucho de lo personal a lo profesional", puntualiza.

El centrocampista no esconde que no le gustaba "mucho" el fútbol cuando era pequeño, pero que posteriormente, "a partir de los siete u ocho años", le picó "el gusanillo'" cuando sus amigos jugaban "en un pequeño campo de fútbol" de Linares. "Y se convirtió en algo cotidiano para mí, y aún lo sigue siendo hoy en día", subraya.

Además, no esconde que tras su cesión en el club de su ciudad natal, a su vuelta a Barcelona en el verano de 2023 su "idea" era probar suerte en otro equipo. "Tenía un par de ofertas de Segunda División y me parecía que era lo más adecuado. Me convencieron para hacer la pretemporada con el primer equipo y eso fue un sueño hecho realidad. Trabajé con Xavi (Hernández) y mis compañeros durante la primera semana y fue muy bien", rememora.

Ahora, juega un papel clave en el Barça y es habitual en la selección española, con la que fue campeón de Europa y olímpico el verano de 2024. "En el fútbol se necesita un poco de suerte, y quizá yo la tuve, pero creo que trabajé duro. Siempre hay que pensar en llegar más lejos, en mejorar. He ganado mucho con la selección y con el Barça, y estoy muy contento por ello, pero siempre pienso en ganar aún más y ser aún mejor", resalta el blaugrana.

"Cuando estaba en el Linares o en La Masía, me hubiera encantado y soñado con vivir lo que he vivido. Y creo que eso me ayuda en el día a día, porque siempre quiero dar lo mejor de mí, aprender y mejorar partido a partido. Creo que todavía me queda mucho por aprender y espero poder seguir haciendo grandes cosas", sentencia Fermín.