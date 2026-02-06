Fermín López: "Nunca dudé en quedarme en el Barça"

Fermín López posa con una camiseta con el número 2031 durante su renovación como jugador del FC Barcelona en las oficinas del club - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Fermín López ha asegurado este viernes, durante el acto de su renovación con el club blaugrana hasta 2031, que afronta esta nueva etapa con la ambición de "hacer historia" y conquistar títulos con el equipo, después de cumplir el sueño de consolidarse en el primer equipo del conjunto blaugrana.

"Espero hacer historia en el Barça. Espero ganar muchos títulos con mis compañeros, con la afición y con el club. Este es el sueño que he tenido siempre", afirmó el futbolista antes los medios, y celebró la ampliación de contrato y expresó su deseo de permanecer "muchos años" en la entidad.

El onubense destacó que su intención siempre fue continuar en el Barça pese al interés de otros clubes, sobre todo en verano de 2025. "El verano pasado no tuve ninguna duda de irme; mi sueño es estar aquí. El niño que venía desde El Campillo soñaba con jugar en el Barça y ahora espero seguir aquí muchos años y ayudar al club", señaló.

En este sentido, agradeció la confianza recibida por parte del club, el cuerpo técnico y sus compañeros. "El presidente, la dirección deportiva, el entrenador y mis compañeros me dan esa confianza y me ayudan a desarrollar mi juego. Estoy muy contento de que confíen en mí y de poder seguir mejorando", apuntó.

"SER CAPITÁN DEL BARÇA SERÍA UN SUEÑO"

Por otro lado, reconoció que como canterano y aficionado blaugrana desde pequeño le haría "mucha ilusión" convertirse algún día en capitán del equipo. "Ser capitán de tu equipo es un sueño y, si llega algún día, estaría muy feliz", manifestó.

Asimismo, destacó la importancia de la Masia en el crecimiento reciente del primer equipo, especialmente en momentos complicados para el club. "La Masia es muy importante para el club y sabemos que en momentos difíciles hemos ayudado mucho. Somos un grupo de jóvenes que soñamos con estar aquí y eso se nota cuando jugamos con esta camiseta", comentó.

"HE MADURADO Y AHORA SOY UN JUGADOR MÁS TRANQUILO CON EL BALÓN"

En el plano personal, Fermín López aseguró que su evolución responde a la experiencia acumulada en los últimos años, desde su etapa en Linares hasta su consolidación en el primer equipo. "He recorrido un camino duro y difícil, pero he aprendido mucho. Ahora soy un jugador más maduro y más tranquilo con el balón, y creo que eso se está viendo en el campo", explicó, convencido de que todavía tiene "mucho margen de mejora".

También elogió la cercanía del entrenador, Hansi Flick, al que agradeció la confianza mostrada desde su llegada al banquillo. "Siempre intenta ayudar a todos y está pendiente de que estemos bien. A mí me ha ayudado mucho y me da mucha confianza", señaló.

Por último, el futbolista subrayó el buen momento colectivo del equipo y el ambiente del vestuario. "Tenemos un gran equipo, somos una familia dentro y fuera del campo y nos espera una temporada bonita. Ojalá podamos hacer historia", concluyó.