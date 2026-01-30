Fermín López renueva con el Barça hasta 2031

Archivo - Fermin Lopez of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Athletic Club at Spotify Camp Nou stadium on November 22, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el centrocampista del primer equipo Fermín López han llegado a un acuerdo para la mejora y ampliación de su contrato por dos temporadas adicionales, por lo que el futbolista andaluz queda vinculado al club blaugrana hasta el 30 de junio de 2031.

Fermín López (El Campillo, Huelva, 2003) llegó al FC Barcelona en verano de 2016, con apenas 13 años, para incorporarse a La Masia, donde completó su formación futbolística y fue pasando por los equipos de base antes de alcanzar el primer equipo.

No obstante, antes fue cedido al Linares Deportivo, en la temporada 2022/23, donde destacó y dio un paso clave en su proceso de maduración, lo que le permitió regresar a Barcelona con mayor confianza y, a la larga y con trabajo, gozar de más continuidad y protagonismo en el primer equipo.

Desde entonces, Fermín se ha consolidado como un centrocampista con llegada al área, intensidad en la presión y recuperación y un firme compromiso defensivo, aportando goles, asistencia y mucha energía al centro del campo blaugrana.

El andaluz acumula 1625 minutos de juego en lo que va de temporada, con 26 partidos disputados y la friolera de 10 goles y 11 asistencias, siendo especialmente clave en la Liga de Campeones, con 5 goles y 3 asistencias en apenas 7 duelos. Sin duda, es uno de los hombres de confianza de Flick y últimamente, sobre todo con la baja de Pedri, fijo en la mediapunta aunque puede jugar más atrás y, ocasionalmente, como mediapunta organizador.

"Con esta renovación, el FC Barcelona refuerza su apuesta por el talento formado en la cantera y asegura la continuidad de un jugador que se ha convertido en una pieza relevante del presente y del futuro del equipo", asegura el club blaugrana en un comunicado.

La firma del nuevo contrato tendrá lugar en los próximos días en el despacho del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y posteriormente el jugador, de 22 años, atenderá a los medios de comunicación.