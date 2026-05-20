Fermín: "Es un momento muy duro, toca apoyar desde casa a la selección"

Fermín López, FC Barcelona - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Fermín López reconoció el "momento muy duro" que vive estos días después de tener que pasar por quirófano y perderse el Mundial de este verano, confiado en que será "otro reto" que superará, y dispuesto a "apoyar desde casa a la selección" española.

"La operación ha ido muy bien y desde ya pensando en volver más fuerte física y mentalmente. La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino", comentó el futbolista en sus redes sociales.

"Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda. Ahora toca apoyar desde casa a la selección y a mis compañeros. Gracias de corazón a todos por el apoyo y las muestras de cariño", añadió este miércoles.

El jugador blaugrana pasó un día antes por quirófano por la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió el domingo en el duelo contra el Real Betis. Fermín no podrá estar en la lista de 26 convocados que el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrecerá el próximo lunes en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid.

La cita mundialista comenzará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio; España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).