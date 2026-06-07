Fernando Alonso: "Estamos en las manos de Newey"

Fernando Alonso, Gran Premio de Mónaco - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó que, "de alguna manera", están "en las manos de Newey" y apuntó que tienen "fe en la segunda parte de la temporada", después de sacar el primer punto del año este domingo en el Gran Premio de Mónaco.

"Estamos en las manos de Newey, de alguna manera. Confiamos en lo que estamos haciendo. Ha sido un inicio duro de temporada, sin duda. En muchas áreas, no solo el motor", dijo después de la sexta carrera del Mundial en declaraciones a F1.com recogidas por Europa Press.

El doble campeón del mundo se refirió a la presencia del ingeniero británico en Mónaco y no quiso entrar en detalles, pero confió en que su equipo dé un paso al frente. "Es todo el proyecto, llegando tarde a Barcelona, a Baréin, esas cosas que todos sabemos, pero tenemos fe en la segunda parte del año", afirmó.

"La temporada no ha terminado, una nueva temporada podría empezar para nosotros en la segunda parte", terminó un Alonso que, después de la sanción a Sergio Pérez (Cadillac) subió al décimo puesto.