Fernando Alonso: "Hay que dejar trabajar al equipo para encontrar soluciones"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que ha terminado decimoctavo en el Gran Premio de Japón, se ha mostrado satisfecho de haber podido completar por primera vez una carrera este año, aunque advierte que queda "mucho por mejorar", ya que el "ritmo" del coche "ha sido muy pobre todo el fin de semana" y este domingo "no ha mejorado".
"Tenemos muchas cosas por hacer, y una de ellas era terminar una carrera. No lo habíamos hecho ni en Australia ni en China, ni tampoco habíamos completado todos los kilómetros en el test. Así que es la primera carrera que completamos, por lo menos delante de los aficionados japoneses, y debemos intentar aprender cosas. El ritmo ha sido muy pobre todo el fin de semana y en carrera no ha mejorado. Queda mucho por mejorar, pero por lo menos ya acabamos la primera carrera", señaló en declaraciones a DAZN.
Por otra parte, el asturiano explicó que el aplazamiento de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí, que propiciarán un mes de abril sin Fórmula 1, no modifican excesivamente sus planes. "El no tener estas dos carreras tampoco nos cambia mucho, porque el trabajo iba a ser el mismo con o sin carreras: intentar encontrar soluciones", manifestó.
"Pero para nosotros y los mecánicos es un poco de pausa en estos momentos difíciles, sabiendo que vamos a estar en la parte trasera no es de agrado, y evitar dos momentos de mal trago creo que es mejor. Haremos simulador, trabajo, reuniones, pero hay que dejar trabajar al equipo para encontrar soluciones", prosiguió.
En otro orden de cosas, el bicampeón del mundo habló de otro de los problemas del AMR26 y que ha vuelto a sufrir en Suzuka. "Las vibraciones estaban ahí, un poco menos que en otras carreras, pero ahí estaban. Han sido difíciles pero soportables para acabar la carrera. Lo viví de manera tranquila, aburrida, porque no tuvimos grandes luchas por delante ni por detrás. Intentamos acabar la carrera, dar información al equipo, pensar en esta pausa y dar un poco de información al equipo para mejorar", finalizó.