Fernando Alonso: "Hay que llegar a Abu Dabi lo más rápido posible"

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó que espera que llegue pronto el final del Mundial y "con los menos problemas posibles", después de una carrera sin historia este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, donde logró un punto con el segundo peor coche de la parrilla.

"No será recordada esta carrera en mi memoria, pero bueno, salimos décimos, acabamos décimos, tampoco pasó gran cosa ni por delante ni por detrás, no teníamos el ritmo, fuimos lentos toda la carrera, a pensar ya en México y a ver qué podemos hacer allí", dijo en declaraciones a los medios después de la carrera.

Alonso no sacó pecho por el décimo puesto, sino que hizo un repaso a la realidad de la temporada. "Un punto mejor que nada, pero hay que llegar a Abu Dabi lo más rápido posible y con los menos problemas posibles. Si conseguimos algún punto, bienvenido, y si no, bienvenido también", afirmó.

"Siempre que sales diez esperas que el octavo pueda ser posible, quedar décimo no ha sido una carrera demasiado buena. Desaprovechamos la oportunidad ayer y hoy era más difícil. Solo nos queda Alpine por detrás, así que con el noveno coche hemos sumado un punto, contento", añadió.

Por otro lado, el de Aston Martin fue preguntado por la próxima temporada. "Hay que esperar. El año que viene todos empezaremos con dudas y, todos optimistas en febrero. Tenemos gente nueva, tenemos que hacer el cambio en 17 años por primera vez. Vamos a tener un inicio con más trabajo", terminó.