Fernando Alonso: "Hay muchas cosas que arreglar"

Fernando Alonso - ALBERTO VIMERCATI / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) reconoció que tienen "muchas cosas que arreglar" después de otra mala experiencia este jueves en los test oficiales de Baréin.

"Hay muchas cosas que arreglar, pero sé que todos en la pista y en el Campus Tecnológico AMR están trabajando al 100% para encontrar soluciones", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Alonso no pudo completar la jornada con su AMR26, con nuevos problemas con su motor Honda que se suman a los que tuvieron ya la semana pasada en Baréin y también en Barcelona. "No fue el día más fácil, con algunas interrupciones", comentó.

"Era importante sumar algo de kilometraje, pero no fue suficiente, y no pudimos completar nuestro plan de carrera debido a un problema con la unidad de potencia que provocó el final anticipado de la sesión de la tarde", añadió.

En la última sesión de test oficiales este viernes, el Aston Martin estará en manos de Lance Stroll, con lo que Alonso tendrá que confiar en el trabajo de su equipo de aquí a un poco prometedor inicio del Mundial en Australia, del seis al ocho de marzo, para el nuevo monoplaza verde creado por Adrian Newey.