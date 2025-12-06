Fernando Alonso: "Hemos cambiado muchas cosas en el 'setup' y ha ido en la dirección correcta"

ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR25, portrait during the 2025 Formula 1 Qatar Grand Prix, 23th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from November 28 to 30, 2025 on the Lusail International Circuit, in Lusail, Qatar - Photo Er - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso ha destacado haber "cambiado muchas cosas en el 'setup'" de su Aston Martin porque "ha ido en la dirección correcta", ya que saldrá desde el sexto puesto en la parrilla dominical del Gran Premio de Abu Dabi, vigesimocuarta y última cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"El coche ha mejorado esta noche. Hemos cambiado muchas cosas en el 'setup' y ha ido en la dirección correcta y hemos sacado una buena vuelta. Pero con eso nunca sabes. Haces cambios en el 'setup' y estamos ahí por una décima. A veces yo soy el que tiene la suerte de estar el primero de esos cuatro coches por unas pocas milésimas. A veces toca atrás y a veces delante", declaró Alonso este sábado en el 'corralito' de prensa desde el circuito semiurbano de Yas Marina.

"Inesperado totalmente, no pensaba que íbamos a ser tan competitivos. En Abu Dabi teníamos muchas dudas, toda curva lenta que ha sido un poco nuestro problema todo el año, así que veníamos con alguna duda para este Gran Premio. Ayer en la FP2 la verdad es que no sentí el coche muy bien, tenía mucho subviraje y no lo sentía bien", desveló el piloto asturiano.

"Hicimos muchos cambios esta pasada noche y ahora en la FP3 y en la 'crono' he sentido mejor el coche. Y la verdad es que un poco inesperado estar sexto, pero lo cogemos. Los sábados sabemos que tenemos un punto fuerte en la 'crono'. Mañana sufrimos un poco más, pero vale más clasificar adelante y ver qué pasa. Vamos a tomarlo día por día", dijo.

Luego habló sobre el pique sano con Gabriel Bortoleto. "Si acabamos quinto y sexto, o sexto y séptimo o algo así, casi que le perdono que esté delante. Pero lo importante es que ojalá mañana estemos los dos en los puntos. En la 'crono' ha hecho un gran trabajo hoy otra vez", afirmó sobre el joven piloto brasileño del equipo Kick Sauber.

"Nico Hülkenberg, grandísimo piloto, aquí clasificó cuarto creo el año pasado con el Haas. Así que estar ahora delante de él quiere decir que Gabri está haciendo un año increíble. Aunque todo el foco está siempre en los tres primeros, porque así debe ser y se están jugando el campeonato, creo que las 'cronos' de Gabri y la mía, para quien lo quiera ver, también creo que son fuera de la norma", aseguró Alonso.

Otro tema candente fueron los toques en pista. "El de la Q2 creo que fue el televisado, ¿no? Entonces por eso se habla más. Pero creo que di uno a Piastri en la Q1, que igual no salió en la tele. George [Russell] me dio uno, creo, en la Q2. Max [Verstappen] me dio uno en la Q2 también. Así que cuando vas encontrando ahí compañeros de viaje intentas ayudarte y también lo intentas ganar en las 'free practices'", apuntó.

"En las 'free practices' siempre vas dando el rebufo a alguno para ganar alguna moneda, algún crédito para luego la 'crono'. Si peleásemos juntos por el mismo objetivo, lógicamente te apartas; pero cuando están en otra lucha, intentas ayudar a alguien por si acaso tienes la ayuda en otro momento. Y ya digo, la tuve en la Q2 por George y por Verstappen y yo creo que le di a Verstappen y a Piastri", concluyó Alonso.