Fernando Alonso: "Más frustrante que el abandono fue el ritmo"

Fernando Alonso, Gran Premio de Canadá - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó que "más frustrante que el abandono fue el ritmo" de su monoplaza este domingo en el Gran Premio de Canadá, echando de menos potencia en el motor para pelear al menos por los puntos, aunque quizá en la próxima cita en Mónaco no le haga tanta falta.

"Más frustrante que el abandono fue el ritmo", dijo en declaraciones a F1.com, después de abandonar por un problema en el asiento que le hacía estar incómodo hasta decidir la retirada cuando llegó a estar duodécimo tras una gran salida.

Con todo, Alonso afirmó que fue "algo mejor" el fin de semana canadiense a los anteriores. "Hemos tenido una buena salida, pero poco a poco, hemos caído hacia atrás y vuelto a nuestra posición natural. No tuvimos el ritmo para mantener esa buena posición. Fue un fin de semana algo mejor", afirmó.

Por otro lado, el doble campeón del mundo fue preguntado por la próxima parada, viendo el lado positivo. "Mónaco es lo siguiente, un circuito diferente, muy lento, el motor será un poco menos importante allí, así que quizá haya una esperanza extra", terminó.