Fernando Alonso: "No creo que perdamos Barcelona, estará los próximos 20-40 años"

29 May 2025, Spain, Barcelona: Aston Martin's Fernando Alonso arrives at the Circuit de Barcelona-Catalunya, on the Preview Day of the Spanish Grand Prix. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

29 May 2025, Spain, Barcelona: Aston Martin's Fernando Alonso arrives at the Circuit de Barcelona-Catalunya, on the Preview Day of the Spanish Grand Prix. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Sobre su retirada: "Si me mantengo sano el cronómetro me dirá que no soy rápido, pero ahora estoy contento y motivado"

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado este jueves que no cree que la F1 deje escapar al Circuit de Barcelona-Catalunya, que cree que forma parte de la historia de la competición y que estará en el calendario "los próximos 20-40 años", lo que sin duda sería una buena noticia para el nuevo embajador del trazado catalán, en el que espera este fin de semana obtener mejoras en su monoplaza.

"No creo que vayamos a perder Barcelona. Esa es mi opinión y mi deseo. Es bueno tener nuevos países y nuevos lugares pero a la vez necesitamos mantener circuitos históricos donde se ha escrito la historia de la F1, donde se ha forjado. Y la F1 y Barcelona están unidos", opinó Alonso desde Montmeló, en rueda de prensa previa al GP de España de este fin de semana.

Para el asturiano, dos veces campeón del mundo, se han hecho test en Barcelona durante años por algo. "El año que viene vendremos en invierno porque habrá nueva normativa y nuevos coches y los equipos eligieron Barcelona porque es un circuito que es la F1. Se ha mejorado todo, como las gradas y el 'paddock', Barcelona estará durante los próximos 20-40 años y otros circuitos aparecerán momentáneamente y desaparecerán. No podemos perder Barcelona", manifestó.

Y es que para él, o para Carlos Sainz (Williams), es "siempre distinto" pilotar delante de la familia y amigos, que están en la grada, y de todos los aficionados. "Siempre quieres dar más. Conocemos Barcelona muy bien todos los pilotos, y vamos al límite desde los Libres 1 hasta la carrera", argumentó.

De momento, para esta cita, prevé un ligero paquete de mejoras en su Aston Martin, en una escudería que sigue sin puntuar. "Barcelona nos dirá un poco más cosas del nuevo paquete. Imola fue un paso adelante. Estuvimos con los neumáticos medios y nos ayudó, Mónaco es particular y el sábado es la calve del fin de semana y conseguimos hacer buenas vueltas. Barcelona es más normal, descubriremos dónde estamos en rendimiento", señaló.

Sobre la última carrera, en Mónaco, aseguró que fue "fantástico" tener en pista al que será el ingeniero del nuevo monoplaza, Adrian Newey. "La forma en la que ve cosas en el coche, hasta estando estático en el 'pit lane', podía ver cosas a mejorar de cara al futuro. Su presencia en la sala de reuniones es especial. No intimida pero el nivel de la reunión se elevó con su presencia, cada uno estaba más centrado en cada detalle. Seguro que el año que viene, que estará presente en más carreras, seguiremos aprendiendo de él y seremos mejor equipo", vaticinó.

"Creo que el foco está en 2026. Para tener confianza y tener un buen 2026 debes tener una inercia positiva en 2025. Tienes que traer piezas que mejoren el coche y hagan el coche de 2025 más rápido. Eso aportará confianza al equipo en Silverstone y confianza en que lo que desarrollemos en 2026 tenga sentido. Nos queda trabajo por hacer en 2025 pero las esperanzas y el foco está en 2026, cuando podremos dar el gran salto", señaló sobre el gran objetivo del equipo Aston Martin.

Y en ese 2026 el cambio será radical, se supone, con la nueva normativa. Pero se desconocen muchas cosas, entre ellas el tamaño del monoplaza. "¿El nuevo tamaño? El suficiente para que quepamos Yuki y yo. Después, George que se espabile, ya es su problema", bromeó con Russell, a su lado. "Hay otros deportes, como el baloncesto, podrías probar ahí", añadió entre risas. "Para mí los mejores coches eran los de los 2000, el éxito me llegó en esos años pero los coches de motor V10 y pequeños eran buenos y divertidos", señaló.

A nivel personal, sobre su futura retirada, de momento está aparcada. "Tengo que ver cómo empezamos el año que viene y cómo de motivado estoy. Podremos ver cómo de competitivos somos, si mantengo un alto nivel de rendimiento físico, y las situaciones personales y familiares pueden tener un rol. Una decisión importante en mi vida llegará en un futuro próximo cuando deje de pilotar. Llevo 40 años con un volante en las manos y sé que algún día tendré que parar. Ya paré de la F1 en 2018 y volví, porque lo necesitaba. La próxima vez que me retiré tendré que estar al cien por cien seguro", se sinceró.

"Si me mantengo sano y en condición física, el cronómetro me dirá que no soy suficientemente rápido. Pero ahora estoy contento, sigo motivado con ir a la siguiente carrera para olvidar la carrera mala y mejorar la anterior. Ahora me siento así, pero no será para siempre", añadió.

Por otro lado felicitó al piloto español Alex Palou por su victoria en la Indy 500. "Es genial para él y para España. Ahora ya tiene el título de la Indy 500 y este año lidera y lo hace muy bien. La mayoría de los pilotos soñamos con tener una carrera en la F1 pero él ha tenido la oportunidad en la 'Indy' y ya es una leyenda. No creo que eche de menos la F1, le sigo desde aquí con mucho respeto", manifestó.