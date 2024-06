Fernando Alonso: "No habrá nada mágico, toca trabajar duro"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confirmó sus sospechas este domingo con una "carrera dura" en el Gran Premio de España, donde ni tuvo ritmo ni pudo exigir mucho a los neumáticos, al tiempo que insistió en que no habrá "nada mágico" en las próximas carreras aunque esperan mejoras.

"Hemos tenido una carrera de esas un poco difíciles. Desde la salida perdimos alguna posición y lo peor es no tener ritmo. Barcelona no te miente, en 66 vueltas acabas donde tienes que acabar", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

"No teníamos ritmo y cuando hay tan poco 'grip' desgastas mucho los neumáticos. Aparte de no ir rápido nos comíamos los neumáticos. Sabíamos que iba a ser complicado y lo confirmamos. Como también lo será Austria y Silverstone. Estamos en un momento complicado, estamos entendiendo cosas pero van a tardar en llegar soluciones. Toca mantener la calma. No habrá nada mágico", añadió.

El asturiano terminó duodécimo sin puntuar como temía en Barcelona, al igual que no ve un circuito favorable en las dos próximas carreras un Alonso que no puede "prometer nada". "Espero las mejoras pero las esperamos también el año pasado y a principios de este año, no vamos a prometer nada. Vamos a trabajar duro. Es el momento de poner las cosas en la pista, toca trabajar", afirmó.

"Queríamos poner todo pero intentando empujar desgastaba más los neumáticos, y empiezas a ir más despacio. Cuando quieres ir más rápido le pedíamos demasiado a los neumáticos. Una carrera difícil. El año pasado cuando incluimos las mejoras, esperamos una cosas y los resultados eran otros. Hemos entendido el porqué de esas discrepancias. Hay un ambiente un poco más de confianza con lo que se está haciendo ahora del que había antes", terminó.