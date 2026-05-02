Fernando Alonso: "No me gustaría retirarme hasta que mi hijo pueda subirse a mi coche"

ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team Honda AMR26, portrait during the Formula 1 Miami Grand Prix 2026, 4th round of the 2026 Formula One World Championship from May 1 to 3, 2026 on the Miami International Autodrome, in Miami Gardens, USA - Photo Er - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha reconocido que no le gustaría retirarse de la Fórmula 1 hasta que su hijo Leonard "pueda estar en el 'paddock' o subirse al coche", y ha explicado que "no" va a tomar "una decisión" sobre su futuro hasta el parón de verano.

"He estado pensando en, si corro un par de años más, si él lo recordará o si el se dará cuenta de lo que está pasando en el 'paddock' y ese tipo de cosas. No me gustaría retirarme hasta que él pueda estar en el 'paddock', subirse a mi coche y esas cosas. Serían momentos para el recuerdo toda la vida", declaró a los medios oficiales de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Miami.

En este sentido, el asturiano explicó que espera que su hijo pueda disfrutar de su profesión. "No quiero parar hasta que él me vea compitiendo, pero hasta que él sea consciente de las cosas, puede que pasen un par de años. Y no quiero correr otros cuatro o cinco años", reflexionó.

Sobre el parón de más de un mes en el calendario, el bicampeón del mundo desveló que ha estado todo el rato con Leonard. "Cuidar al niño ya era la actividad física. Ya me podía mantener en forma", indicó, asegurando que está "abierto a cualquier cosa" en el futuro. "Hasta el parón de verano no me sentaré con el equipo a tomar una decisión. Me lo estoy pensando, no te voy a mentir. La paternidad cambia la forma de ver la vida", concluyó.