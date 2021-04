Fernando Alonso: "En la F-1 no puedes improvisar muchas cosas"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) aseguró que se pueden trasladar aprendizajes de otras experiencias en el mundo del motor al de la Fórmula 1, en el que considera que "no puedes improvisar muchas cosas", mientras que dejó claro volverá a intentar conseguir la 'Triple Corona' si encuentra "la motivación" para hacerlo y que él debe "mejorar más" que su monoplaza después de estar fuera del 'gran circo' desde 2018.

"Hay varias cosas que puede aprender de otra experiencia fuera de la F-1, donde hay un ambiente más cerrado y repites lo mismo cada dos semanas con la misma rutina, y donde, en cierto modo, se mantiene igual a lo largo de los años y tan sólo sigues las instrucciones del equipo, no puedes improvisar muchas cosas", apuntó Alonso este jueves en rueda de prensa.

En cambio, el asturiano recordó que en el Mundial de Resistencia "tienes que ser tú mismo, más que en otros coches de competición y ser rápido en distintos lugares, momentos del día, y además compartir más con tus compañeros de equipo porque hay más trabajo en equipo", mientras que de la Indy Car recalcó que "hay un nivel de detalle en cuanto a la configuración del coche para una carrera como las 500 millas de Indianápolis más alto que en ningún evento de la F-1".

"Hay muchas lecciones que aprendes en distintas categorías que espero aprovechar en la F-1 o en el futuro", añadió el bicampeón del mundo de F-1, que también respondió a unas declaraciones de Jacques Villeneuve sobre que ya no volvería a la Indy Car.

"Lo que otros dicen de tus objetivos o sueños no afecta en tu pensamiento o forma de ver las cosas. Si lo vuelvo a hacer es por el sueño de la 'Triple Corona' o por conseguir la victoria, no por pura diversión. No sé si volveré a hacerlo, pero no porque alguien haya dicho que no seré capaz de ganar, será porque no encuentro la motivación para hacerlo", zanjó.

Por otro lado, el ovetense admitió que correr en Imola, donde batió tras un gran duelo con su Renault al Ferrari de Michael Schumacher, era "especial". "Pero no sólo para mí sino también para el deporte en general porque es uno de lugares con mucha tradición e historia. Todos echamos de menos a los 'tifosi' porque es una de las carreras en las que era increíble venir y ver el rojo por todas partes", comentó.

"Nunca es bueno acabar delante de un Ferrari en Italia, lo experimenté en 2005 y en 2007 con McLaren en Monza, y es lo opuesto a cuando ganas en Italia con Ferrari y es una de las mejores cosas", remarcó el piloto español.

En cuanto a este 2021, Fernando Alonso puntualizó que es una "temporada continuista en lo normativo", pero que "muchos equipos tienen cambios sustanciales" en sus coches, como es su caso. "Necesitamos comprender algunas áreas del coche que nos están dando resultados distintos dependiendo de la configuración. Espero que en las próximas carreras tengamos unas mejoras con las que podamos explotar el potencial porque la clase media está muy apretada y queremos estar lo más arriba posible", advirtió.

El asturiano cree que, como todos, necesita "más agarre y más potencia", y que en todos los circuitos se ve "un rendimiento distinto en cada coche". "Estoy contento con las mejoras del equipo para este fin de semana porque aportan rendimiento, pero yo también tengo que mejorar más que el coche porque en Baréin sentí que necesitaba ponerme al día en los procedimientos de la F-1 después de tres años. Si me quito ese peso de la primera carrera espero poder rendir mejor", concluyó.