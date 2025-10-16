Fernando Alonso: "No será una temporada que recordaré"

"Si liderara el Mundial con el mejor coche, no lo perdería"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó que su "rendimiento" este Mundial es "difícil de medir" y, en cualquier caso, "no será una temporada" que recordará, al tiempo que confió en no bajar la motivación en las seis carreras que quedan, empezando por el Gran Premio de Estados Unidos.

"Es difícil medir tu rendimiento, tenemos muchos altibajos, depende mucho del circuito, el fin de semana, la configuración. No creo que vaya a ser una temporada que recordaré", afirmó en la rueda de prensa oficial este jueves previa a la cita en Austin.

El doble campeón del mundo repasó sus opciones en el trazado de COTA. "Hemos tenido retos en las últimas temporadas, en 2023 el coche iba muy bien y nos costó. Tenemos que hacer algo distinto que en los últimos dos años para poder puntuar. Venimos del rendimiento de Singapur, ese ritmo alto. Es un fin de semana al sprint y eso es una ventaja para nosotros. Saltamos a pista y tenemos la clasificación, estoy listo para aprovechar una oportunidad", dijo.

Por otro lado, Alonso fue preguntado por el Aston Martin de 2026 que probará en cuatro meses. "En los fines de semana que quedan tenemos que seguir rindiendo a un nivel alto, la motivación tiene que mantenerse alta. Hay que usar estas seis carreras como una especie de test", comentó.

"También por supuesto tener un ojo en el calendario del año que viene y guardar algo de energía. Tenemos que estar pensando en poder descansar pronto en este tramo de temporada para empezar en enero con las baterías cargadas a tope", añadió.

Además, el asturiano fue preguntado por la lucha por el título entre los McLaren Oscar Piastri y Lando Norris, y Max Verstappen (Red Bull). "Es difícil acertar. Los McLaren tienen algo de ventaja en puntos, estaría entre ambos diría. Pero Max es un piloto increíble y si hay alguien que pueda superar esa desventaja es él. No hay margen de error, añade algo de presión, pero es un buen lugar donde encontrarse", apuntó.

Alonso, que de hecho confesó que "si liderara el Mundial con el mejor coche, no lo perdería", elogió de nuevo al cuatro veces campeón Max porque "puede extraer el máximo del coche" aunque no tenga el mejor, como en 2021. El piloto español lamentó por otro lado la publicación excesiva de conversaciones de radio en carrera.