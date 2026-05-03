Fernando Alonso: "Nosotros no tenemos la fortuna de hacer test privados con Pirelli como Ferrari"

ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team Honda AMR26, portrait during the Formula 1 Miami Grand Prix 2026, 4th round of the 2026 Formula One World Championship from May 1 to 3, 2026 on the Miami International Autodrome, in Miami Gardens, USA - Photo Xa - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que "no" va a cambiar "nada" que la carrera de este domingo en el Gran Premio de Miami sea en seco o en mojado, y ha lamentado que solo Ferrari tenga la "fortuna" de hacer "test privados con Pirelli con neumáticos de lluvia".

"No va a cambiar nada si es en mojado o en seco, están bien las condiciones cambiantes por si suena la flauta. Creo que no tenemos ritmo ni en mojado ni en seco. Por práctica, si llueve, cosas que aprenderemos, porque solo Ferrari hace test privados con Pirelli con neumáticos de lluvia... Nosotros no tenemos esa fortuna, así que si llueve haremos el test que Ferrari ya hizo", señaló a DAZN sobre el test en mojado que la 'Scuderia' realizó en Maranello.

En otro orden de cosas, el asturiano habló del problema que sufrió con la caja de cambios. "El cambio ha sido la mayor problemática que hemos tenido, los cambios subiendo marchas tremendamente lentos y agresivos. He perdido la sincronización de las marchas en varias curvas y para reducir marchas también era muy aleatorio", indicó.

"Ha sido la primera vez que lo hemos sentido así en todo el fin de semana, así que hay que entender bien qué ha pasado, porque mañana si llueve y el cambio no está limpio y los cambios de marcha no son relajados será una carrera difícil", añadió.

Sobre su ritmo, afirmó que es "más demérito de los demás". "En la última vuelta empezamos pasando por vuelta muy despacio porque no tuvimos marchas saliendo de la última curva. Cuando miré el volante en la primera curva, iba cuatro décimas peor. Lo fui reduciendo hasta el final, pero cuando pierdes medio segundo en la primera curva por los cambios de marcha nos penaliza un poco", explicó, aunque reconoció que estando el más cercano "a un segundo", "no hay cambio de marcha que vaya a recuperar eso".

Por otra parte, el bicampeón del mundo reconoció que no tienen "vibraciones ni ningún riesgo de fiabilidad". "En eso hemos mejorado y podríamos completarlo sin ningún problema. Ojalá sea el día mañana, ya lo completamos en Japón, pero nos quedan unos meses por delante de no tener prestaciones, que es lo más duro de aguantar. Venimos aquí cada carrera y no sé qué más contaros. Las vibraciones han desaparecido totalmente, hemos mejorado mucho y no deberíamos de tener problemas mañana", concluyó sobre la carrera.