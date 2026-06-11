Fernando Alonso: "Probablemente sea mi última carrera en Barcelona en la Fórmula 1"

11 June 2026, Spain, Barcelona: Spanish Formula One driver Fernando Alonso of the Team Aston Martin arrives at the Circuit de Barcelona-Catalunya ahead of the Barcelona-Catalunya Grand Prix. Photo: David Davies/PA Wire/dpa - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) desveló este jueves que "probablemente" la de este fin de semana será su "última carrera en Barcelona", ya que el Gran Premio de Fórmula 1 que acoge el trazado de Montmeló rotará con Spa-Francorchamps a partir de 2027.

"Intentaré disfrutar del fin de semana. No seré competitivo y no pasaré mucho tiempo en el coche durante la calificación; en la carrera, espero que sí, pero no al ritmo que todos deseamos. Quiero que todo el mundo siga disfrutando del fin de semana", valoró el asturiano sobre el GP en Montmeló en la rueda de prensa oficial.

Alonso reconoció que ir a Barcelona "siempre es una celebración". "Creo que este es mi 23º Gran Premio (aquí) y todos han sido mágicos. Este último también tiene que serlo", expresó el piloto, de 44 años, en una enigmática respuesta.

Y es que Barcelona, desde el próximo año, rotará en el calendario con Spa-Francorchamps, por lo que albergará carreras en 2028, 2030 y 2032. Así, el asturiano deslizó una posible retirada una vez finalice la temporada de 2027. "No tengo nada en mente. Después del verano tomaré la decisión de continuar o no", comentó.

"Obviamente, Barcelona no se celebrará el año que viene, así que si no sé qué haré el año que viene, es casi imposible estar seguro de lo que haré dentro de dos años. Cada carrera a la que voy este año podría ser potencialmente la última. Aquí en Barcelona hay un poco más de esa posibilidad, ya que no se celebrará el año que viene", advirtió.

Por esto, Alonso expresó que será "un fin de semana especial". "Probablemente sea mi última carrera en Barcelona en la Fórmula 1, así que quiero dar las gracias a todo el mundo", declaró el piloto de Aston Martin.

Fernando Alonso ha sumado un solo punto en las seis primeras carreras -fue en la más reciente, en Canadá-, y su contrato con la escudería británica finalizaría al final de la presente temporada y se desconoce cuál será su futuro.