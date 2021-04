Fernando Alonso: "Pronto estaré al cien por cien"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) aseguró que "pronto" conseguirá sacar el "cien por cien" de su monoplaza en la víspera del Gran Premio de Portugal, que se disputa de este viernes en Portimao, y afirmó que "nunca" fue un problema "cambiar de equipo o de deporte" al ser preguntado por su readaptación a la Fórmula 1.

"No sé dónde estoy ahora en cuanto a porcentaje, como dije antes de empezar la temporada, me llevará unas pocas carreras, pero será el mismo caso para los que han cambiado de equipo. Al final necesitas saber cómo se siente el volante, los pedales, la forma en la que responde el coche... diferentes cosas que vas descubriendo según acumulas experiencia en las carreras", indicó en la rueda de prensa previa a la carrera.

"No sólo he cambiado de equipo, también de deporte, pero esto no es una excusa. Esto nunca ha sido un problema en mi carrera. Pronto estaré al cien por cien", añadió el bicampeón del mundo, que contestó "no" al ser preguntado si la vuelta al 'gran circo' estaba siendo "más dura" de lo que esperaba.

En relación a su coche, el asturiano dijo que siguen analizando "algunas áreas para saber dónde está el límite exactamente". "Esto lleva tiempo, a veces sientes que estás al cien por cien pero siempre hay un 101 que buscar de cara a ese límite. Todavía estamos trabajando en base a los comentarios o a cómo me siente dentro del coche, por ejemplo", dijo.

"Todos somos distintos y hay que ajustar las cosas dentro del coche al estilo de conducción. Va a estar bien", tranquilizó el oventense, que considera todavía necesarias "un par de carreras" para seguir poniendo a punto el monoplaza. "Intentaremos estar cerca de ese cien por cien ya aquí en Portimao", apuntó.

Un circuito que "tiene buena pinta". "Tiene muchos cambios de elevación y hace que sea un poco más complejo que un circuito más plano. El año pasado vi la carrera desde casa y era muy distinta por la falta de agarre con el asfalto. Veremos las condiciones en los libres, es uno de los mejores circuitos de sensaciones mientras estás pilotando", afirmó.

Además, Alonso admitió que "no hubo mucha reacción" en la última carrera tras conseguir puntuar a última hora por la penalización a Kimi Raikkonen "Estoy contento de poder llevarme ese punto y ver ambos coches en los puntos es bueno, pero los sentimientos después de Ímola era algo negativos porque creo que no saqué lo máximo del coche durante el fin de semana", subrayó. "No fue fácil pero hay que seguir adelante y de cara a esta carrera hemos realizado más análisis con el simulador", finalizó.