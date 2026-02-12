El piloto español Fernando Alonso renueva su colaboración con Finetwork por sexto año consecutivo para el Mundial de Fórmula 1. - FINETWORK

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso y la operadora de bajo coste de fibra y móvil Finetwork han renovado el acuerdo de patrocinio para la próxima temporada, que arranca el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne, por sexto año consecutivo, informa la empresa tecnológica en un comunicado.

De esta forma, el piloto español de la escudería Aston Martin Aramco Formula One Team lucirá el logotipo de la operadora morada en su casco y continuará ejerciendo como embajador de marca de la compañía de fibra y móvil.

"Esta asociación renovada contribuirá a impulsar el negocio y la notoriedad de marca de Finetwork, especializada en paquetes de conectividad al mejor precio, en un momento estratégico de impulso de la marca por parte de Vodafone España", concluye la nota.