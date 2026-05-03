Fernando Alonso: "El ritmo no era nada del otro mundo"

Fernando Alonso, Gran Premio de Miami - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press
MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -
El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) lamentó que su ritmo "no era nada del otro mundo" aunque al menos comprobaron la fiabilidad de su coche terminando el Gran Premio de Miami este domingo, pensando en una primera mitad de Mundial que será complicada y sin mejoras.
"No hemos tenido problemas de fiabilidad, que es la nota positiva. Segunda carrera que acabamos sin percance, el ritmo no era nada del otro mundo, intentando no perder comba con lo que podemos hacer", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press, después de ser decimoquinto.
El doble campeón del mundo confesó la estrategia de esperar la lluvia, que no llegó, aunque no hubiese servido de mucho. "Estábamos esperando por si llovía por sorpresa, intentar evitar una parada. Incluso evitando una parada hubiésemos terminado en la misma posición", apuntó.
Por otro lado, Alonso confesó que tratará de entretenerse con peleas como la de este domingo contra Sergio Pérez. "Con Checo intentamos un poco de entretenimiento y hoy teníamos un poco más. No tenemos ninguna pieza nueva en Canadá, hasta la 12 o 14 no tenemos ninguna pieza. La primera parte de la temporada cuanto menos entrenos haya mejor", terminó.