Fernando Alonso, sancionado y al fondo de la parrilla en Spa-Francorchamps tras cambiar tres unidades de potencia

: IPA86772227 - (14) Fernando Alonso (ESP) - Aston Martin Aramco F1 Team - Aston Martin AMR26 - Honda during Free Practice 2 of the 2026 Formula 1 Belgian Grand Prix at the Circuit de Spa-Francorchamps in Stavelot, Belgium. Round 12 of 24 of the 2026 FIA - Europa Press/Contacto/Marc Fleury

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) será penalizado en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, décima cita del Campeonato del Mundo, tras realizar tres cambios de unidad de potencia entre los entrenamientos del viernes y la sesión de este sábado.

Así lo comunicó este mismo sábado la organización del Mundial de F1. "Cuando comenzó la FP3 en Spa-Francorchamps, se confirmó que Alonso había incorporado un nuevo Energy Store (ES), Control Electronics (PU-CE) y Ancillary Component (PU-ANC), superando así sus asignaciones para la temporada en los tres aspectos", explicó la nota de prensa.

"Según el reglamento, la primera vez que se exceda la asignación de cualquiera de los elementos, se aplicará una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida, y la segunda vez que esto ocurra (y así sucesivamente) resultará en una caída de cinco puestos en la parrilla de salida; todas las penalizaciones en el mismo evento se aplicarán de forma acumulativa", añadió la organización del Mundial en su texto.

Luego precisó que, "si un piloto recibe una penalización superior a 15 puestos en la parrilla de salida", éste "deberá comenzar la carrera desde la última posición, independientemente de cualquier sanción".

"Dadas las dificultades actuales de Aston Martin, y el hecho de que el equipo se haya quedado rezagado del resto este fin de semana mientras espera mejoras en Hungría, es poco probable que esto tenga un gran impacto en la posición de salida de Alonso", aclaró la nota de prensa.

Alonso no es el único piloto que recibirá una sanción relacionada con la unidad de potencia durante este fin de semana, pues el francés Isack Hadjar (Red Bull), el inglés Lando Norris (McLaren) y el canadiense Lance Stroll, compañero del ovetense en Aston Martin, también sufrirán importantes reducciones de posición en la parrilla de salida dominical.