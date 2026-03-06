Fernando Alonso: "Seguimos en un punto casi cero de salida"

ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team Honda AMR26, portrait during the Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026, 1st round of the 2026 Formula One World Championship from March 6 to 8, 2026 on the Albert Park Circuit, in Melbourne, Austral - Julien Delfosse / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha desvelado los "problemas" con Honda que han lastrado al AMR26 durante la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, después de no poder rodar en la primera sesión, además de asegurar que están "en un punto casi cero de salida", aunque ha afirmado que son "mucho menos negativos que la prensa y la gente de alrededor".

"Ha sido un día difícil. El problema de Honda en la FP1 no nos permitió rodar, y también hubo problemas de Honda en la FP2 que nos limitaron un poco el programa, así que no hemos dado tantas vueltas como queríamos. Seguimos en un punto casi cero de salida", señaló en declaraciones a DAZN tras la jornada de entrenamientos libres.

En este sentido, el asturiano resaltó la necesidad de poder rodar con continuidad para extraer conclusiones. "Intentaremos, en la FP3 mañana, dar más vueltas y seguir aprendiendo. Hasta que no consigamos dar más vueltas de manera consecutiva tampoco podemos mejorar el coche. El motor sabemos que tiene una limitación grande y el coche, al no poder rodar, también tiene una limitación grande. A ver si poco a poco lo ponemos a punto", deseó.

Posteriormente, en declaraciones a los medios oficiales de la Fórmula 1, afirmó que están en condiciones de rendir, siempre que cuenten con las piezas necesarias. "Estamos bien para hacerlo, es más una pregunta para Honda, si tienen stock", agregó.

Sin embargo, el bicampeón del mundo también confesó que ve la luz al final del túnel. "Por supuesto, somos mucho menos negativos que la prensa y la gente de alrededor. Es bueno contar la historia cuando alguien lo está haciendo bien y cuando alguien lo está haciendo mal, y cuando las cosas no están bien tratas de exagerar. Sabemos dónde estamos. Como dije ayer, tenemos un gran reto frente a nosotros, pero todos en el equipo aceptan ese reto y tratamos de hacer todo lo que podemos para salir de la situación. Esto es la Fórmula 1", subrayó.

"Desafortunadamente, la tecnología es muy compleja y requiere un poco de tiempo. Estamos corriendo todos los días en los entrenamientos libres y cada semana de Gran Premio en Gran Premio. Tal vez no veamos el progreso que todos queremos ver, pero están pasando cosas. Pueden ser más pequeñas o más grandes, pero siempre hay progreso en el equipo. Esperemos que sea visible en el tiempo por vuelta lo antes posible", concluyó.