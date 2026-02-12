Fernando Alonso suma kilómetros valiosos y Leclerc lidera el segundo día de test en Baréin

14 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR26, action during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship from February 11 to 13, 2026 on the Bahrain International Circuit, in Sakhir, Bahrain - Photo E - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) rodó por primera vez este jueves en la primera semana de test de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin, rozando las 100 vueltas sobre el trazado de Sakhir, en una segunda jornada de pruebas que lideró el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El doble campeón del mundo asturiano, después de los escasos 36 giros que completó el canadiense Lance Stroll este miércoles, realizó 98 vueltas en Baréin para seguir recopilando datos sobre el radical AMR26 obra de Adrian Newey, con el que pudo marcar el 14º mejor tiempo del día (1:38.248) de los 15 pilotos que han marcado tiempo este jueves, a casi 4 segundos de Leclerc, el más rápido.

Casi 100 vueltas del asturiano y una velocidad máxima superior a los 310 km/h en Sakhir, importante para el futuro del monoplaza verde, después de las palabras poco alentadoras de Stroll desde el propio circuito, en una jornada en la que no se subió al AMR26. "Tenemos mucho trabajo por hacer. El tiempo dirá cuánto rendimiento podemos extraer de él. Ahora mismo tenemos los problemas que tenemos. Es una combinación de cosas, el motor, el equilibrio, el agarre, es una combinación de cosas. La decoración es bonita", ironizó.

También ha podido rodar un total de 69 giros el español Carlos Sainz (Williams), que finalizó este segundo día de test en Baréin con un crono de 1:37.592, mejorando respecto al miércoles, aunque todavía lejos de la zona privilegiada, en concreto a algo más de 3 segundos de su ex compañero en Ferrari.

Precisamente, la escudería italiana ha dado síntomas de mucha solvencia sobre el trazado de Sakhir, con casi 140 vueltas de Leclerc, para marcar el mejor tiempo (1:34.273). El inglés Lando Norris (McLaren), vigente campeón, se quedó a solo medio segundo del piloto monegasco y demostró mucha regularidad, acompañado en el 'top 3' por el también británico Olivier Bearman (Haas), mostrando el gran nivel del equipo con motor Ferrari en esta pretemporada.

Solo el francés Isack Hadjar, que se pasó toda la mañana en boxes, se subió al Red Bull este jueves y fue quinto, a 2,2 segundos y por detrás del inglés George Russell, en otro día complicado para Mercedes. La escudería 'energética' sigue mostrando un gran rendimiento con el motor Ford, mientras en Maranello confían en su trabajo silencioso para dar la sorpresa, incluso probando este jueves 'pit stops' en la sesión.