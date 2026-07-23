Fernando Alonso: "Tengo contrato, no me muevo"

Archivo - ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team Honda AMR26, portrait during the Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026, 2nd round of the 2026 Formula One World Championship from March 13 to 15, 2026 on the Shanghai International Circuit, in Sha - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de la Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) avanzó que "sí" tiene contrato con la escudería británica, por lo que no se moverá el año que viene, al mismo tiempo que defendió que tiene "cero dudas" de que Adrian Newey, socio técnico director y accionista del equipo, le dará "el mejor coche de la parrilla, tarde o temprano".

"Yo sí tengo contrato. No me muevo", expresó con contundencia el piloto asturiano a una pregunta sobre su futuro en 2027, en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Hungría, undécima prueba del calendario en Hungaroring.

El bicampeón del mundo estuvo relacionado en las últimas semanas con un movimiento el próximo año, el cual ha zanjado el propio Alonso ante los medios. Aunque necesita "que se arreglen todos los problemas". "Llevará tiempo, pero tengo cero dudas de que Adrian (Newey) nos dará el mejor coche de la parrilla, tarde o temprano. Me gustaría ver ese primer paso con este paquete, esta actualización, y entender después de un par de carreras. Y el año que viene vendrá más, eso es seguro", señaló.

"Y sobre la unidad de potencia, tampoco tengo dudas. Va a ser cuestión de tiempo que Honda solucione los problemas. Es lo que llevan haciendo durante muchos años. Hemos empezado a contrapié y ahora estamos lidiando con ese proceso y con ese dolor los fines de semana, pero trabajamos juntos para mejorar y arreglar esos problemas", reconoció.

Pero cree que "las próximas dos carreras" pueden ser claves para conocer mejor su futuro. "Estoy relajado. Necesito saber qué voy a hacer el año que viene y los próximos años. Me siento fresco, motivado, rápido, pero necesito disfrutar de lo que hago. Y en Spa y Silverstone no fue nada divertido pilotar. Y no es por criticar, sino por mejorar todos juntos el deporte. No vivimos la misma adrenalina que teníamos antes. Eso es algo que tendré que poner sobre la mesa. Será cuestión de saber si la Fórmula 1 me brindará esa adrenalina", reflexionó.

Aston Martin lleva a Hungaroring un paquete de mejoras importante, pero no cambia "nada en el enfoque", que es "el mismo de toda la temporada". "Vamos a cada gran premio intentando maximizar lo que tenemos. Estamos aquí para ganar carreras y luchar por campeonatos. No hemos empezado la temporada así, ni vamos a llegar ahí. Estamos en el proceso de entender esta normativa nueva y dar con el camino adecuado para esa mejora del coche", relató.

"En las primeras 12 carreras han escogido una estrategia convencional. Traer dos o tres décimas cada dos o tres carreras y eso supone un segundo, un segundo y medio para la décima o no décima carrera. Nosotros no hemos hecho eso y por eso nos hemos quedado atrás", agregó. "Nos hemos quedado atrás comparado con el resto de la parrilla y ahora estamos intentando dar un salto para recuperarlo de golpe. Pero eso no cambiará tu posición natural cuando llegue el domingo", lamentó.

Alonso es "optimista" y está "orgulloso del equipo". "Y creo que este es el primer paso de esas mejoras. ¿Y cómo de grande va a ser el salto adelante? Es difícil saberlo, no estoy pensando en números o en posiciones. Si volvemos atrás, las últimas cinco carreras teníamos diferencias muy distintas en la clase media. Teníamos una diferencia más o menos estable con la 'pole', la cual ahora es inalcanzable, por el momento", comentó.

Alonso recordó que en el último GP el coche de delante "estaba a 2,1 segundos" y "no hay un paquete en el mundo que te vaya a hacer recuperar esa diferencia". "Y probablemente la posición no hubiera cambiado aunque hubiéramos usado ese coche actualizado en Spa. Así que cambiará de circuito a circuito. Y esperemos que vayamos bien. Porque aquí la potencia no es lo más importante, aunque obviamente vamos a mejorar el coche, pero el motor aún no. Ahí tenemos un déficit", prosiguió.

Finalmente, celebró el triunfo de la selección española en el Mundial para lograr su segunda estrella. "Solo vi el partido y lo disfruté. Creo que España jugó un gran torneo. Estamos orgullosos de la selección. Seguro que algo se está haciendo bien en el país en lo que al fútbol se refiere. Y es genial ver a todo el país celebrando. El fútbol une a todo el mundo. Orgullosos de nuestra bandera. Y en cuatro años, a por ello de nuevo", valoró.

"Por supuesto significa mucho y significaría mucho poder repetirlo (ganar en F1). Al final quieres compartir esos momentos con tu país, con tus aficionados, tus amigos, tu equipo, tus mecánicos. Cuando estás en el coche te sientes solo. Este año los aficionados en Barcelona, había 100.000 de ellos y estaban todos vestidos de verde, apoyándonos con 35 grados y fueron allí sabiendo que íbamos a ser 21 y 22 y no les importaba. Fueron porque querían apoyarnos. Porque algún día, si ganas, quieren celebrarlo contigo. Si puedes ganar y tener éxito, ese momento de celebrar con el equipo y tus aficionados esa victoria es mágico", concluyó.