Fernando Hierro, director de la cantera del Real Madrid si Enrique Riquelme sale elegido

Archivo - MOSCOW, July 1, 2018 Head coach Fernando Hierro of Spain is seen during the 2018 FIFA World Cup round of 16 match between Spain and Russia in Moscow, Russia, July 1, 2018. - Europa Press/Contacto/Yang Lei - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista y entrenador español Fernando Hierro será el director de la cantera del Real Madrid si el candidato a la presidencia del club blanco Enrique Riquelme sale elegido en las elecciones que se celebran este domingo.

"'La Fábrica' necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo. Fernando Hierro se incorpora como director de 'La Fábrica' para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo", expresó la candidatura en las redes sociales.

En la madrugada del lunes al martes, Riquelme ya avanzó que Raúl González Blanco, jugador con más partidos en la historia del club (741) y que fue entrenador del Real Madrid Castilla durante seis temporadas, sería su director deportivo en caso de ser elegido.

Y ahora también ha convencido a Hierro para su proyecto. "Seguimos recuperando la identidad que hizo grande al Real Madrid. Y seguimos construyendo el Madrid del futuro", expresó el mensaje de la candidatura en la red social 'X'.

El malagueño, ganador de las Champions de 1998, 2000 y 2002 con el Real Madrid, fue entrenador del Real Oviedo en la 2016-17 y dirigió a España en el Mundial de Rusia 2018 tras la destitución de Julen Lopetegui a días de debutar en el torneo. Además, ha sido director deportivo de la selección, del Málaga CF, del Club Deportivo Guadalajara mexicano y del Al-Nassr saudí.