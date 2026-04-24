Fernando Mendoza, número uno de 'draft' de la NFL

Archivo - January 19, 2026: Indiana quarterback Fernando Mendoza (15) after NCAA football game action between the Miami Hurricanes and the Indiana Hoosiers at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida. John Mersits/CSM. - Europa Press/Contacto/John Mersits - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Vegas Raiders seleccionó este jueves a Fernando Mendoza, el 'quarterback' de la Universidad de Indiana y el señalado como gran favorito, como número uno del 'draft' de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano.

Mendoza, que no acudió a la ceremonia celebrada en Pittsburgh, estaba señalado como el principal candidato a ser la primera elección de este 'draft' después de haber liderado a su universidad al título en una temporada perfecta de 16-0.

"Es una gran persona, criado con buenos valores, de una gran familia y que se preocupa por lo que realmente importa. Le importa su equipo, le importa ganar, e importa hacer lo correcto, ser responsable ante toda la organización. Tiene muy poco que ver con todos los elogios que recibió después de ganar todos esos partidos. Es muy inteligente y trabaja muy duro, no creo que ser la primera selección general del 'draft' y todo lo que ha conseguido le cambie. Creo que, de hecho, le motivará a trabajar más duro para demostrar que lo vale y ganar aún más", remarcó John Spytek, manager general de los Raiders.

Según apuntó la NFL en su página web, la llegada de Mendoza a Las Vegas marca el comienzo de una nueva era para una franquicia que ha sido relegada a un segundo plano durante gran parte de las últimas dos décadas, con sólo dos participaciones en los 'playoffs' en 23 temporada y sin ganar un partido de postemporada desde su participación en el Super Bowl en la temporada 2002.

Tras la marcha de Derek Carr, los Raiders han experimentado inestabilidad en la posición de 'quarterback', con siete jugadores titulares en las últimas tres temporadas y un balance de 15-36 durante ese periodo, por lo que Mendoza tiene ahora la tarea de impulsar un cambio.

Tras tres años en Cal, el 'mariscal de campo' cubano-americano, de 1,93 metros, pasó a Indiana en 2025 y despuntó bajo la dirección del entrenador Curt Cignetti, generando 3.535 yardas por pase con una proporción de 41-6 de 'touchdowns'-intercepciones y anotó siete 'touchdowns' durante una temporada que acabó con el título universitario ante Miami.

"Este quarterback aporta la estatura y la fortaleza ideales para la posición. Se caracteriza por su valentía al atacar las defensas y por la precisión y anticipación necesarias para colocar el balón en espacios reducidos. La preparación de Mendoza como líder en el campo es evidente, lo que le permite dominar tanto antes como después del 'snap'", remarcó la NFL.

La liga destacó igualmente que si bien Mendoza "posee un brazo potente, la precisión y la anticipación son sus mayores fortalezas". "Su habilidad para ejecutar pases diagonales, profundos, cruzados, hacia afuera y por encima del hombro con una precisión milimétrica, conectando con los receptores en carrera, mantiene al ataque en marcha", detalló.

Además, como número dos salió David Bailey, un jugador experto en defensa y 'cazar' a los 'quarterbacks', seleccionado por los New York Jets, mientras que el número tres fue el talentoso corredor Jeremiyah Love, elegido por los Arizona Cardinals.