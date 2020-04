Fernando: "Ojalá volvamos a la calle para festejar un título"

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Sevilla FC Fernando Reges ha comentado este miércoles que al coronavirus se le ganará estando "todos juntos" y ha manifestado su deseo de poder recuperarse de la lesión mientras dure el confinamiento y, una vez se reanude la competición, poder salir a la calle a "festejar un título" sevillista.

"Esto vamos a superarlo todos juntos y ojalá podamos volver todos pronto a la calle para festejar un título. Desde aquí mando mucho ánimo a toda la afición", comentó en declaraciones a 'Solo el Sevilla' de SFC Radio recogidas por Europa Press.

De momento, se centra en su recuperación y en no perder mucha carga física, aunque ve "difícil" que los jugadores puedan volver a la competición, cuando esta termine su 'parón' por el Covid-19, estando al cien por cien. "Nadie está al cien por cien ni lo estará cuando volvamos, pero vamos a entrenar cada día lo más fuerte posible para conseguir lo que queremos", manifestó.

"Imagina un jugador que entrena cada día a tope en la ciudad deportiva. En casa, por mucho que estés todos los días trabajando, no puedes dar más del 40 o el 50 por ciento. Cuando llegue la competición no estaremos al cien por cien y necesitaremos dos o tres semanas. Si no, empezaremos al 50 por ciento y nos harán falta varios partidos para volver a estar al máximo", añadió en este sentido.

Y es que todavía no hay fecha de regreso a la normalidad. "No sabemos qué va a pasar, pero LaLiga tiene que volver con seguridad para todos. Si hay que jugar a puerta cerrada, tendremos que hacerlo, pero es algo que no podemos controlar. Esto es algo que nadie esperaba y tendremos que superarlo juntos, haciendo lo que haya que hacer", se sinceró.

Por otro lado, el sevillista aseguró que desde que recibió el interés del Sevilla no dudó en aceptar la oferta. "Es un club con un pensamiento grande de ganar títulos, que es lo que yo quiero. Estoy seguro de que con esta plantilla, es posible. El club es como una familia y la afición te trata como un amigo, eso marca la diferencia. La gente me quiere, son una afición muy cálida y eso me ha permitido adaptarme muy pronto", celebró el brasileño.

Fernando, a sus 32 años, llegó en verano de 2019 procedente del Galatasaray tras pasar previamente por el Manchester City. La lesión en el aductor derecho sufrida el 1 de marzo ante Osasuna le iba a privar de jugar, pero la suspensión por la pandemia del coronavirus le da "margen" para recuperarse.

"Al menos puedo recuperarme. Sufrí una lesión complicada, pero ahora estoy mejor y espero en los próximos días poder estar de nuevo al cien por cien. De ánimo siempre estoy arriba, porque estamos haciendo una temporada muy buena y hay que continuar trabajando y esperando que LaLiga vuelva pronto para seguir ahí como mínimo terceros", auguró, positivo.

"Tenemos entrenamiento personal todos los días en casa. El resto del tiempo lo paso con la familia. Es un momento difícil para todos, pero hay que mirar el lado positivo y al menos lo pasamos con ellos. Hago entre hora y media y tres horas de recuperación y luego hora y media de entrenamiento. Es difícil sin un fisio en casa para trabajar, pero hay que adaptarse a la situación", comentó sobre su día a día actual.

Preguntado por su familia, el mediocentro afirmó que están bien en Brasil, donde "es un poco más difícil porque no existen las condiciones que pueda tener España o Italia". "Pero también el clima es más cálido y puede que el virus no se dispare tanto. La familia allí también está en casa y esperando que todo pase lo antes posible", manifestó.