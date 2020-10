Fernando: "Pasamos por un momento difícil y lo importante ahora es ganar"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Sevilla FC Fernando Reges ha reconocido que atraviesan "un momento difícil" después de cuatro partidos consecutivos sin vencer y ha asegurado que lo más importante ahora es volver a "ganar", lo que esperan conseguir este miércoles ante el Rennes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas), en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Es verdad, estamos pasando por un momento en el que no ganamos. Empezamos la temporada muy bien, con dos victorias, y ahora tenemos un partido para volver a ganar. Pasamos por un momento difícil; ahora llevamos 3 o 4 partidos en los que no ganamos, pero la temporada es muy larga. Tenemos este partido ahora para volver a ganar. Estamos muy concentrados, sabemos que es muy importante y vamos con mucha ilusión para ganar este partido", declaró en rueda de prensa.

El mediocentro brasileño afirmó también que son conscientes de que la "grandeza" del club nervionense hace que los aficionados exijan que el equipo gane. "Nosotros sabemos que esta casa está acostumbrada a ganar siempre, y cuando pasas por un momento en el que no ganas, la afición va a hacer presión. Sabemos la grandeza que este club tiene y vamos a trabajar mucho para que podamos volver a ganar mañana. Mañana esperamos hacer un partido muy concentrados, vamos a estar metidos. Sabemos que lo más importante ahora es ganar", manifestó.

Por otra parte, destacó las virtudes de su rival de este miércoles. "El Rennes es un equipo con muchísima calidad, que pone muchos jugadores por dentro, pero también tiene laterales que suben mucho. Va a ser un partido complicado. No solo individualmente, como equipo es muy fuerte, aprieta mucho arriba y hace mucha presión. Lo sabemos, estamos muy preparados, muy concentrados y sabemos lo que tenemos que hacer mañana", indicó.

Por último, Fernando se mostró muy contento por el regreso a los entrenamientos del francés Jules Koundé, que ha superado el coronavirus. "Estoy muy contento por ver a Jules regresar. Es un jugador muy importante para nosotros, no solo dentro del campo, sino como persona. Sabemos que es complicado estar en casa encerrado, nosotros también estuvimos dos meses. No importa si está bien para jugar o no, lo más importante es que está de regreso. Esperamos que pueda estar listo lo más rápido posible. Estamos felices porque está entrenando con nosotros", finalizó.