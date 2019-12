Fernando Torres: "El Atlético siempre ha demostrado que, cuando más dudas hay, mejor responde y más arriba termina"

Publicado 12/12/2019 15:09:29 CET

El exfutbolista Fernando Torres, exjugador entre otros del Atlético de Madrid, afirmó este jueves que ve "muy bien" al conjunto colchonero y que, "cuando más dudas hay" sobre su estilo, "más arriba termina" en torneos de exigencia como la Liga de Campeones, para cuyos octavos de final se clasificó el pasado miércoles tras vencer al Lokomotiv de Moscú (2-0).

"Yo al Atlético lo veo siempre bien. Lo sigo, sigo estando en contacto con mis compañeros, con el club. Está siendo una temporada, como todas a estas alturas, con momentos bajos, altos... Pero al final sigue estando en una posición en la que siempre nos hemos sentido más fuertes, quizá un poco más atrás que los últimos años, pero una posición de la que el Atleti siempre arranca con más fuerza", aclaró después de inaugurar el 'Cruyff Court Fernando Torres' en su colegio fuenlabreño.

El exdelantero colchonero consideró que ahora es cuando empieza "la parte más importante del año", donde el equipo tendrá que dar "un poco más" para buscar cada título. "Siempre que ha habido dudas, el equipo responde mejor. El equipo ha demostrado siempre que, cuando más dudas hay, mejor responde y más arriba termina", reiteró.

En este sentido, Torres comentó al respecto de su exequipo que "siempre ha estado rodeado de dudas", pero que igualmente se ha "sobrepuesto" a todas las malas rachas. "Es una historia que llevo escuchando desde que empecé con 17 años, siempre falta gol. Entonces cuando no falta gol, es que se encajan muchos; y cuando no, es que no hay juego. Siempre hay motivo para volcar las críticas", remarcó.

"Buenos jugadores hay, goleadores hay, jugadores de creación también; si ahora están marcando menos goles, ya los marcarán. Lo importante es que el equipo tenga claro lo que quiere hacer. Yo recuerdo que el año que llegamos a la final de la Champions también había muchas dudas. Es muy pronto para hacer valoraciones y muy pronto para criticar y castigar al equipo, cuando siempre acaba dando la razón a la manera que tiene de hacer las cosas", sentenció.

El madrileño reconoció que el Atlético ha perdido "jugadores muy importantes", como Juanfran, Godín o Griezmann, considerados "pilares fundamentales" para Diego Pablo Simeone, cuyos planes necesitarán tiempo para "reconstruirse". "Hay que recuperar esa solidez y esos mecanismos que ya tienes mecanizados. Pasa en todos los equipos; cuando pierdes piezas clave, hay un periodo para reajustar y no hay tiempo", recalcó.

"El Atleti está por encima de todo y de todos. La unión es la que ha hecho la fuerza durante toda la historia, cuando ha habido dudas y división. Volver a recordar cuando la gente lloraba por ser del Atleti es lo que hay que recuperar. Estamos acostumbrados a esto. Es normal cuando un equipo está dando un paso al frente. Hay que buscar el lado positivo y saber que la gente espera más. Ellos mismos quieren más. Todos ellos quieren ganar", aseguró.

Además, 'El Niño' reconoció el "talento" del delantero portugués João Félix, al que "da gusto ver jugar" cada jornada. "Por lo que sé y me cuentan, es un chico humilde, tranquilo y trabajador. Muy centrado, y eso es lo que necesita en ese momento, que se tenga paciencia con él, que no pare y no tenga momentos de pausa. Yo lo veo bien, que cada vez va cogiendo más responsabilidad y eso es importante", subrayó.

Sobre los pitos hacia Koke Resurrección y hacia el 'Cholo' Simeone en las pasadas jornadas ligueras, Torres recordó que es necesario "seguir apoyando a los jugadores y evitar los pitos que no reflejan el sentir de una afición que siempre se ha volcado". "Yo estuve cuando pasó eso y son momentos en los que la gente tiene que reflexionar y hacer valer su apoyo a jugadores como Koke, que son leyendas", añadió.

"TENEMOS LA POSIBILIDAD DE SEGUIR AYUDANDO A FUENLABRADA"

"Después de muchos años tenemos la posibilidad de seguir ayudando a Fuenlabrada, a este colegio donde estudié tantos años, y no hay manera mejor que hacerlo de la mano de la fundación Johan Cruyff. Están ayudando a muchas comunidades, muchos colegios y he tenido la suerte de poder colaborar con ellos y que los niños tengan un sitio donde poder jugar al fútbol. Cuando yo era pequeño no tenía esta oportunidad", señaló.

Así, el exfutbolista de Fuenlabrada describió la práctica de su deporte como "un momento en el que olvidas todos los problemas y un lugar donde expresarse", además de una fuente de valores y vínculos. "Yo podía perder la timidez y juntarme con mis compañeros para crear un objetivo común", aseveró al respecto.

Además, afirmó que le encantaría ver al 'Fuenla' en Primera División, aunque ya le parece "una maravilla" que esté en Segunda y que logre "mantener la regularidad". "Han hecho un trabajo increíble estos últimos años, se habla muy bien de los jugadores del cuerpo técnico. Me sigue sorprendiendo cuando lo escucho en segunda, para mi es un orgullo que mi nombre esté en el estadio", relató.

Finalmente, el excolchonero se pronunció sobre el Clásico que se celebrará en el Camp Nou el próximo 18 de diciembre, recordando que cada partido es un "vínculo de unión, de alegría y un momento para olvidar lo externo y centrarse" en el fútbol. "Espero que en este caso sirva justo para eso, que podamos ver un evento fantástico y que se pueda desarrollar con normalidad y sin tintes políticos", concluyó.