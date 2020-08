Fernando Vázquez: "Que el Elche esté tranquilo: el Deportivo va a intentar ganar"

"Este partido es una ópera bufa, un paripé montado por LaLiga" "A veces me pregunto dónde está el fútbol español"

El entrenador del RC Deportivo, Fernando Vázquez, ha pedido al Elche CF que esté "tranquilo" por el partido aplazado que los gallegos jugarán este viernes ante el CF Fuenlabrada, ya que aunque sea "una ópera bufa y un paripé" montado por LaLiga van a intentar "ganar" para "mantener el honor de la competición", y se ha preguntado por qué el conjunto fuenlabreño "ocultó los positivos hasta el último momento", cuando llegó a A Coruña.

"Que el Elche esté totalmente seguro y confiado de que el Deportivo, dentro de sus limitaciones, va a intentar ganar el partido por el bien y la igualdad de la competición, por la que nos sentimos traicionados. Es nuestra responsabilidad, una vez que fuimos engañados por la propia LaLiga, mantener el honor de la competición. Yo también podría dudar: ¿por qué tengo que ser leal a alguien que me fue desleal? Vamos a ser leales, vamos a poner el mejor equipo. Puede estar tranquilo el Elche: el Deportivo peleará por los tres puntos porque tiene mucho interés en ganar este partido", declaró en rueda de prensa.

Además, el preparador gallego reiteró, repitiendo las palabras del capitán Álex Bergantiños, que el miércoles tuvo que declarar en comisaría por las mismas, que el encuentro es "un paripé". "Este partido es una ópera bufa, un paripé. Esto no significa que realmente nos tomemos el partido como un paripé, sino que es un paripé montado por alguien. Nos tomaremos el partido con seriedad, porque sabemos la responsabilidad que tenemos, pero evidentemente es un paripé, tal como dijo nuestro capitán, que monta LaLiga", subrayó.

En este sentido, recordó que el 26 de julio LaLiga dijo que la competición "estaba suspendida y acabada". "Por tanto, nuestros jugadores estaban de días libres. Decidimos que si LaLiga, tan seria como dice que es, anuncia que el partido está suspendido, nosotros tenemos vacaciones. Luego nos llama para jugar y nosotros respondemos de manera adecuada; los jugadores vienen. Hay que ver qué respeto hay de LaLiga hacia los jugadores, que tienen que jugar un partido tras 15 días sin apenas hacer nada. ¿Quién corre con la posibilidad de que el jugador sufra una lesión importante, LaLiga, el Deportivo con jugadores que no tienen contrato...?", se preguntó.

Aun así, reúnen "jugadores suficientes para hacerlo". "No es momento ahora para crítica hacia el equipo, el comportamiento de los jugadores es extraordinario, para que todo el deportivismo esté orgulloso. Tuvieron que movilizarse en tiempo récord estando cada uno en sitios muy distantes. Mañana casi puedo contar con todo el equipo. Paripé sí, pero no por nosotros, sino montado y ocasionado por una decisión de LaLiga. Nos perdemos y no vamos a lo más importante", apuntó.

"¿Hubo vulneración de la competición? Yo tengo una respuesta clara: por supuesto que sí. Si queremos una prueba, miremos lo que está pasando, lo que está pensando el Elche, el Zaragoza, el Numancia... Son víctimas de una vulneración. El Deportivo se siente perjudicado. Algunos dicen 'haber ganado antes'; es un argumento increíble", prosiguió.

Además, el técnico de Castrofeito pidió la unidad del fútbol español contra esta decisión que entiende injusta. "A veces me pregunto dónde está el fútbol español. Una persona elegida por los clubes profesionales toma una decisión supuestamente como mal menor, pero había una tercera opción. No es que haya escogido entre un mal menor y un mal mayor. Si suspendes un partido, suspende cuatro o cinco. ¿Cómo estaría ahora la situación si esos partidos no se hubiesen jugado?", indicó.

"Vamos a pensar que se cometió un error: vamos a resolverlo. ¿Quién lo tiene que resolver, el presidente de LaLiga? ¿Dónde está el resto del fútbol español? ¿Por qué el resto de los clubes españoles estamos protestando por separado, no nos podemos juntar y tomar una decisión? No lo puedo entender. Cada uno, como idiotas, por su lado. La falta de diálogo es difícil de entender. La gente no quiere hablar y al Deportivo solo le queda el recurso de la justicia, en la que yo personalmente creo", continuó.

Vázquez fue más allá y criticó que el CF Fuenlabrada viajase a A Coruña conociendo los positivos por coronavirus en su plantilla. "¿Por qué el Fuenlabrada ocultó los positivos hasta el último momento? Las personas podemos actuar instintivamente, pero una organización no. El señor Tebas dice que hay una conspiración contra él, es un poco de risa. ¿Teoría conspirativa? Yo también la tengo, pero no la voy a manifestar aquí", explicó.

El entrenador blanquiazul rememoró además cómo fueron convocados por LaLiga para hacerse las pruebas sin que el duelo tuviese fecha oficial y cómo después, cuando reúnen a los futbolistas, les presiona para que firmen una petición de aplazamiento. "¿Por qué se nos obliga a pasar unas PCR cuando no estaba fijado el partido? LaLiga nos acusó de negligentes por no estar disponibles. Una vez que pasamos los test y teníamos jugadores para jugar, son el Fuenlabrada y LaLiga los que nos llaman para pedirnos por favor que aplazásemos el partido. El Deportivo reclama que la competición fue vulnerada. Se debe aclarar por qué se tomó la decisión del mal menor. Había la posibilidad de suspender varios partidos", finalizó.