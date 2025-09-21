Ferran y Olmo liquidan al Getafe

El Barça tomó la medida al cuadro madrileño para ganar con autoridad en el Johan Cruyff

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona superó (3-0) al Getafe este domingo mostrando una gran versión en el Estadi Johan Cruyff para mantener así la segunda posición en la clasificación, a dos puntos del líder Real Madrid, con la actuación destacada de Ferran Torres y Dani Olmo.

El cuadro de Hansi Flick resolvió con autoridad la quinta fecha de LaLiga EA Sports y culminó una semana perfecta, tras la abultada goleada sobre el Valencia (6-0) y la victoria en el estreno de Champions en Newcastle (1-2). La máquina azulgrana cuajó un partido casi perfecto, con intensidad, ritmo y pegada.

El Barça desconfió de un Getafe notable en el inicio de temporada y puso en escena la mordiente que le exige su técnico. Con la presión arriba, también tras pérdida, y la rápida circulación, no tardó en llegar con peligro el cuadro local. Además, la espalda de la defensa azulona no acertó entre tanto desmarque.

Ferran perdonó la primera pero la segunda, una gran jugada con la asistencia de lujo de Dani Olmo de tacón, la mandó a la red el valenciano a los 15 minutos (1-0). Con el partido entrando en calor por roces y amarillas, el 'Geta' volvió a descuidar la retaguardia y Raphinha dejó solo a Ferran rumbo al 2-0 en el 34'.

Antes del descanso, el Barça se gustó incluso, con las ocasiones de Robert Lewandowski y el propio Ferran, que reventó el larguero, confirmando el coladero atrás que llevó el cuadro de José Bordalás a la Ciudad Condal. El técnico visitante arengó a los suyos en el vestuario y el regreso al campo trajo a un Getafe más ordenado y también más vertical, llegando las primeras opciones madrileñas.

El triple cambio sentó bien y Javi Muñoz y Domingos Duarte pudieron meter en el partido a un 'Geta' que le duró poco su momento. La entrada de Marcus Rashford en el Barça, después de su gran noche en Champions, animó de nuevo el ataque local, aunque por momentos la zaga getafense parecía ajustar mejor el fuera de juego.

Fermín, quien terminó tocado, sumó artillería y los de Flick recuperaron las vías de ataque, con Pedri dirigiendo la orquesta o un pase largo de Marc Casadó a la carrera de Rashford como inicio del 3-0 de Dani Olmo. El cuadro culé tomó la medida al Getafe y explotó el estado de gracia de una plantilla que brilla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - GETAFE CF, 0. (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín (Araújo, min.83); De Jong (Casadó, min.60), Pedri (Bardghji, min.76), Dani Olmo, Raphinha (Rashford, descanso), Ferran Torres (Fermín, min.60) y Lewandowski.

GETAFE CF: Soria; Femenia, Djené (Davinchi, descanso), Abqar, Duarte, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martín (Javi Muñoz, descanso), Arambarri (Da Costa, min.70), Borja Mayoral (Kamara, descanso) y Liso (Álex Sancris, min.80).

--GOLES:

1 - 0, min.15, Ferran.

2 - 0, min.34, Ferran.

3 - 0, min.63, Dani Olmo.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vizcaíno). Amonestó a Raphinha (min.32) y Christensen (min.54) por parte del Barça. Y a Martín (min.3), Liso (min.42), Djené (min.44) y Abqar (min.58) en el Getafe.

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff, 5.711 espectadores.