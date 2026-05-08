Ferran Torres: "El Clásico es el partido más especial para decidir la Liga"

El futbolista del Barça Ferran Torres en un entrenamiento - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Ferran Torres ha asegurado que el Clásico de este domingo ante el Real Madrid CF en el Spotify Camp Nou es "el partido más especial para decidir la Liga", en un encuentro en el que el conjunto blaugrana puede proclamarse campeón de LaLiga EA Sports si logra puntuar ante el eterno rival.

"El Clásico es el partido más especial para decidir LaLiga", ha afirmado el atacante en declaraciones a los medios del club, en la previa de un duelo en el que el Barça tiene la posibilidad de certificar el título ante su eterno rival.

Ferran Torres ha destacado la motivación del equipo de cara a una cita de máxima exigencia. "Estoy motivado y con muchas ganas de salir al campo, de afrontar el partido, de que pase lo que tenga que pasar y estoy seguro de que será para bien", ha señalado.

El internacional español ha subrayado también la importancia emocional del encuentro para la plantilla y la afición. "Todos los jugadores de Primera soñamos con jugar un Clásico y tengo la suerte de haber jugado varios, pero ninguno tan especial como el de este domingo", ha apuntado.

En este sentido, ha puesto en valor la posibilidad de celebrar el título ante el Real Madrid en casa. "Es muy ilusionante poder, cuando se puede sentenciar el campeonato de Liga ante el Real Madrid en el Clásico, será un partido muy bonito", ha añadido.

Sobre el momento del equipo, Ferran Torres ha insistido en la necesidad de mantener la dinámica positiva. "Si venimos con buena dinámica, siempre todo suma más y vamos a salir desde el primer minuto a ganar el partido", ha explicado.

Por último, el delantero ha advertido de la dificultad del rival, aunque ha remarcado la confianza en el grupo. "El Real Madrid es el Real Madrid, tiene jugadores de mucha calidad, pero todo depende de nosotros, de cómo afrontemos el partido y de cómo salgamos. Creo que vamos a conseguir los tres puntos y el campeonato de Liga", ha concluido optimista.