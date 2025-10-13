Ferran Torres, desconvocado por España para jugar contra Bulgaria por molestias musculares

El delantero tiene una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda sin lesión asociada

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero internacional del FC Barcelona Ferran Torres ha sido desconvocado y ha abandonado la concentración de la selección española de fútbol por unas molestias musculares, con lo que no jugará este martes contra Bulgaria el cuarto partido de clasificación para el Mundial de 2026 en el estadio Zorrilla de Valladolid, si bien podría jugar con el Barça contra el Girona el sábado ya que no sufre ninguna lesión.

Según informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el delantero del FC Barcelona, tras completar el partido este sábado contra Georgia en el Martínez Valero de Elche, donde cumplió 50 encuentros como internacional, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF.

Dichos servicios médicos le practicaron pruebas al delantero del FC Barcelona y le han diagnosticado "una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada".

"Ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del FC Barcelona están informados de todos los detalles", concluyó el comunicado emitido este lunes por la RFEF.

Horas después, ya en Barcelona, el delantero fue sometido a nuevas pruebas médicas por parte de los servicios médicos del club que descartaron una lesión. "Ferran Torres presenta una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, sin lesión asociada. El jugador no es baja y seguirá tratamiento específico", señaló la entidad.

Cabe remarcar que el valenciano ha participado en cada uno de los 10 partidos oficiales que ha disputado el FC Barcelona en el actual curso, en el que ha marcado cinco goles --4 en LaLiga EA Sports y 1 en la Champions League-- y ha repartido una asistencia, ante el Valencia.