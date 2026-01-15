Ferran Torres: "No nos esperábamos que el Racing de Santander fuese tan rocoso"

Ferran Torres of FC Barcelona looks on during the Spanish Cup, Copa del Rey, round of 16 football match played between Real Racing Club de Santander and FC Barcelona at Campos de Sport de El Sardinero on January 15, 2026, in Santander, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El futbolista español Ferran Torres, delantero del FC Barcelona, ha admitido que "no" se esperaban este jueves a un Racing de Santander "tan rocoso" en su cruce de octavos de final en la Copa del Rey MAPFRE, saldada con triunfo para los culés por 0-2 y billete asegurado hacia la siguiente ronda.

"La verdad que no nos esperábamos que fuese a ser tan rocoso. Habíamos visto que ellos al final se la jugaban y tal, nos ha sorprendido un poco que se encerraran tanto. Pero al final sabemos que dependemos de nosotros, que teníamos que ir al partido a estirarlo, a tranquilizarlo, y creo que al final ha salido bien", declaró a Movistar Plus+ después del encuentro.

Luego valoró el paradón de su compañero Joan García en el tiempo de descuento de la segunda mitad para evitar el empate. "En esa última al final el partido ya estaba más roto, era un poco de tú a tú y menos mal que tenemos a Joan", añadió desde los Campos de Sport de El Sardinero.

Por último, Ferran se alegró por haber metido el 0-1 y luego elogió al adversario. "Los equipos nos preparan muy bien los partidos, saben jugar muy bien a su partido. Creo que también tienen jugadores de mucha calidad y por eso nos cuesta tanto", concluyó el 'Tiburón' en sus declaraciones.