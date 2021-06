Ferran Torres y Pedri crean un campus de fútbol en Madrid y Barcelona

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores internacionales españoles Ferran Torres, del Manchester City, y Pedri, del FC Barcelona, aúnan fuerzas para inaugurar este verano, en Madrid y Barcelona, un campus de fútbol chicos y chicas de 6 a 14 años que tendrá lugar en junio y julio.

Ferran y Pedri, embajadores de la fundación 'Kick Out Plastic', desarrollan un campus de fútbol en el que la formación futbolística, además de experiencias de ocio, y la formación en valores, con educación medioambiental incluida, compartirán protagonismo.

"Sacrificio, humildad, esfuerzo y sostenibilidad son algunos de los valores que comparten los dos jóvenes internacionales por España y que, como referentes de las nuevas generaciones, quieren inculcar a todos los participantes en su campus", desvelan desde la organización del campus.

Pedri, el internacional absoluto español más joven en la historia en un gran torneo de selecciones, como la Euro 2020 que empieza este viernes, señaló que "ojalá" hubiera podido participar en un campus como el suyo y el de Ferran Torres.

"Ojalá hubiera podido ir a un campus como este cuando era más pequeño, porque lo tiene todo: el fútbol y los mismos valores que me enseñaron mis padres. Cuando me plantearon la posibilidad de formar parte del proyecto no lo dudé ni un segundo", expresó el canario del Barça.

Por su parte, Ferran Torres, erigido a sus 21 años en uno de los referentes de la nueva generación española y europea, también disputará la Eurocopa con España después de una primera temporada en Inglaterra plagada de éxitos con el City de Pep Guardiola.

"Me alegra especialmente apoyar iniciativas como esta, en las que fútbol y sostenibilidad se unen por un bien común. Estoy convencido de que los niños y niñas que participen en este campus van a disfrutar de la experiencia, van a pasarlo muy bien y van a conocer la realidad y las necesidades del planeta", señaló el de Foios.

El campus está diseñado para niños y niñas de 6 a 14 años y se celebrará en Madrid y Barcelona durante dos semanas (del 28 de junio al 2 de Julio y del 5 al 9 de Julio). El polideportivo de Santa Ana ha sido el campo elegido en Madrid, mientras que en Barcelona se celebrará en el colegio Scala Dei.

Todos los participantes recibirán una equipación de fútbol Adidas personalizada del Campus y una botella de aluminio reutilizable de 'Kick Out Plastic'.