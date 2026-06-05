Los Ferrari confirman su dominio en Mónaco con Verstappen como alternativa

05 June 2026, Monaco, Monte Carlo: Monegasque Formula One driver Charles Leclerc of the Team Ferrari races during a practice session at the Circuit de Monaco in Monte Carlo ahead of the Monaco Grand Prix, which will take place on Sunday. Photo: David Davi - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari) ha sido el piloto más rápido en los entrenamientos libres del viernes en el Gran Premio de Mónaco, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, marca el inicio de la gira europea del calendario, con un tiempo de 1:13.026, seguido de su compañero de equipo Charles Leclerc, a 0.111 segundos, mientras que Max Verstappen ha sido tercer, mientras que Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) han acabado duodécimo y vigésimo, respectivamente.

Lewis Hamilton ha acabado la primera jornada de entrenamientos cronometrados del GP de Mónaco en lo más alto de la tabla de tiempos. El inglés, que fue segundo en la primera sesión, lideró los Libres 2 con un tiempo de 1:13.026, marcado con el neumático más blando. Tras él, su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, el más rápido en los Libres 1, que se quedó a poco más de una décima, confirmando a Ferrari como el equipo a batir en la importantísima clasificación de mañana.

Y como principal alternativa a los coches rojos aparece el tetracampeón del mundo Max Verstappen. El neerlandés consiguió, tanto en la primera como en la segunda sesión de libres, colocar su Red Bull en la tercera posición, a 0.168 segundos del mejor tiempo. Así, se ha colado por delante de los dos Mercedes, que han tenido problemas durante toda la jornada para acercarse a los tiempos de cabeza. Pese a ello, George Russell y Kimi Antonelli acabaron cuarto y quinto.

Y detrás de los Red Bull se encuentra el McLaren de Oscar Piastri (7º), único que pudo acabar la segunda sesión de Libres 2 después de que el monoplaza de Lando Norris se parara en los primeros compases. Muy lejos los 'papaya' de la lucha por la 'pole' si no se inventan algo en la jornada de sábado. De hecho, están más cerca de los Audi, una de las grandes sorpresas del día, y los Alpine.

Una lucha por los últimos puestos de Q3 en la que aspiran a meterse los Williams. Durante toda la jornada han estado merodeando el Top 10, aunque en ninguna de las dos sesiones acabaron en esos puestos. El mejor de ellos fue el madrileño Carlos Sainz, duodécimo con un tiempo de 1:14.512, en la misma décima que su compañero Alex Albon (13º).

Mucha peor pinta tienen los Aston Martin, que apuntan a pelear con los Cadillac por no ser el peor equipo del fin de semana, un Gran Premio más. Pese a que las expectativas de Fernando Alonso este fin de semana eran mayores eran mejores que en el resto de temporada, la pista ha dictaminado que siguen siendo el peor o el segundo peor coche. Así, acabó ambas sesiones en vigésima posición, llegando a tocar el muro en la primera de ellas.