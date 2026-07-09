Ferrari 'estrena' Madring en un 'filming day' privado

LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF-26, portrait during the Formula 1 British Grand Prix 2026, 9th round of the 2026 Formula One World Championship from July 3 to 5, 2026 on the Silverstone Circuit, in Silverstone, United Kingdom - Photo Paulo Mari - Paulo Maria / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo Ferrari de Fórmula 1 fue el encargado de pilotar el SF-26 de la 'Scuderia' en un 'filming day' privado del equipo italiano para 'estrenar' el trazado madrileño de Madring, que acogerá el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre.

El monoplaza rojo de Ferrari para la temporada 2026 fue el primer coche del 'Gran Circo' en rodar en el circuito de la capital española, que sigue con su puesta a punto para su puesta de largo en dos meses con su primer Gran Premio del 11 al 13 de septiembre.

Según informó la escudería italiana, el piloto monegasco Charles Leclerc era el primero en salir de los boxes para dar las primeras vueltas por el Madring. El equipo compartió una serie de fotografías en redes sociales en las que se podían ver la curva peraltada de 'La Monumental' y algunos detalles ya pintados sobre el trazado madrileño, ubicado en la zona de Ifema Madrid y Valdebebas.

Por otro lado, este 'filming day' privado causó "algunas afecciones en cuanto a movilidad y tráfico", que se extenderán hasta "las 10 de la noche". "Así lo anunciamos ya desde hace algunos días en algunos de los viales del entorno de ese circuito", relató la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.

"Tenemos un dispositivo de 35 policías municipales con agentes, sobre todo, de las dos comisarías más cercanas, también de la Comisaría Central de Seguridad. Esperamos que no haya especial incidencia más allá de esas afecciones", agregó.

Desde el consistorio desearon que estos primeros kilómetros del Ferrari en el Madring "sean un éxito que contribuya a seguir dando los pasos necesarios para que el circuito esté en plenas condiciones". "Así estamos seguros de que va a ser cuando se celebre ese Gran Premio en septiembre, ya queda poco tiempo y hay que seguir dando pasos adelante", dijo.