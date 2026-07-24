Ferrari lidera y Aston Martin mejora con dudas en los primeros libres en Hungaroring

24 July 2026, Hungary, Mogyorod: Monegasque Formula One driver Charles Leclerc of Ferrari drives during the Practice Day at the Hungaroring Circuit ahead of the Hungarian Grand Prix 2026. Photo: David Davies/PA Wire/dpa - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, undécima prueba del calendario de F1 en el trazado de Hungaroring, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), mientras Carlos Sainz (Williams) fue último y Fernando Alonso (Aston Martin), decimotercero, aunque con mejores sensaciones tras las mejoras en el monoplaza.

Leclerc marcó un 1:19.075 mejorando con los neumáticos blandos la vuelta rápida de Verstappen, que se quedó a cuatro décimas (1:19.559), y de Hamilton, a medio segundo (1:19.618). El 'top 3' se quedó lejos del resto, ya que el francés Isack Hadjar acabó cuarto a nueve décimas, las mismas que el inglés George Russell, en una primera sesión poco alentadora para las 'Flechas Plateadas'. Tampoco para McLaren, con Lando Norris fuera de un 'top 10' en el que sí estuvieron Audi y Racing Bulls.

Con las gomas medias iniciales, los mejores, como estaba previsto, fueron los Ferrari, con Leclerc y su 1:20.287, que mejoraba en tres décimas el crono de su compañero Lewis Hamilton, que por radio, sin embargo, se quejaba de que su SF-26 se sentía "realmente mal". Mientras, En Williams trabajaban con el coche levantado de Carlos Sainz, que había dado solo 10 vueltas.

Pero llegó el ecuador de la sesión y los neumáticos blandos, por lo que los tiempos comenzaron a bajar considerablemente. El primero en colocarse arriba fue George Russell, pero le duró poco la alegría, ya que Verstappen colocó rápido un 1:19.559, medio segundo mejor que el inglés de Mercedes.

Aunque parece que este circuito es favorable a 'Il Cavallino Rampante', y Leclerc, ya con las gomas rojas, volvió a ponerse en lo más alto metiéndole cuatro décimas a 'Mad Max' y cinco a Hamilton. Entonces, la sesión se interrumpió con una bandera roja porque el Aston Martin del canadiense Lance Stroll se detuvo en la curva 3 por un problema en la suspensión.

Quedaba paralizado así el programa de trabajo de la escudería británica con el nuevo AMR26B, que llegó a Hungría con un total de 16 novedades, aunque solo por unos minutos. El primer objetivo era competir con Cadillac, después de que Valtteri Bottas acabara un minuto por delante de Fernando Alonso.

Y, con dudas, se consiguió en esta primera sesión, con un 1:21.550 del asturiano en su único buen intento con blandos, medio segundo mejor que el mexicano Sergio Pérez, el mejor del equipo estadounidense. A 2,4 segundos de Leclerc, es la menor diferencia entre el mejor Aston Martin y la cabeza de la tabla de tiempos desde el GP de Mónaco.

Los primeros Libres terminaron marcados por una salida de pista de Sainz, que tuvo que bloquear unos 200 metros para detener su Williams antes de las protecciones al irse largo en la primera curva de Hungaroring. El madrileño acabó último esta sesión, incapaz de marcar un tiempo competitivo por este incidente y varios intentos abortados por tráfico.

En esta sesión hubo hasta cinco pilotos probadores: Ryo Hirakawa sustituyó a Olie Bearman (Haas); Colton Herta, a Bottas (Cadillac); Frederik Vesti, a Kimi Antonelli (Mercedes); Paul Aron, a Franco Colapinto (Alpine); y Leonardo Fornaroli, a Oscar Piastri (McLaren).