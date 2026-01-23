Ferrari presenta el nuevo SF-26 para afrontar el "reto extremadamente interesante" de 2026

El SF-26 del equipo Ferrari para la temporada 2026 de Fórmula 1. - FERRARI

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Fórmula 1 Scuderia Ferrari HP presentó este viernes el SF-26, el monoplaza con el que competirán el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton en la temporada de 2026, "resultado de un gran esfuerzo de equipo" para afrontar "un reto extremadamente interesante" por el cambio normativo.

"El SF-26 es el primer coche de un nuevo ciclo regulatorio, que introduce la aerodinámica delantera móvil en la Fórmula 1 y otorga un papel mucho más importante a la energía híbrida en la unidad de potencia", explicó la escudería italiana en un comunicado.

Ferrari, con su nueva decoración, quiere conectar "el pasado y el presente" del 'Cavallino Rampante', justo cuando da comienzo en 2026 una nueva era de revolución técnica, en la que el equipo italiano se juega mucho, después de un 2025 lejos de los favoritos.

En esta 'livery', Ferrari vuelve a la pintura brillante, tras siete temporadas de acabado mate, con el tono rojo siempre como protagonista, además de la aparición del negro y el blanco, y en menor medida el azul de las marcas HP e IBM, para el septuagésimo segundo monoplaza creado por los italianos para el Mundial de Fórmula 1.

"Este coche es el resultado de un gran esfuerzo de equipo y marca el comienzo de un viaje completamente nuevo, construido en torno a diferentes reglamentos que suponen un reto extremadamente interesante para todos", reconoció el director general de Ferrari, Frédéric Vasseur.