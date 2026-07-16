Ferrari y Russell amenazan al líder Antonelli en el exigente y mítico Spa-Francorchamps

Archivo - 12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W16, action during the 2025 Formula 1 Belgian Grand Prix, 13th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from July 25 to 27, 2025 on the Circuit de Spa-Francorchamps, in Stavelot, B - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Bélgica para celebrar la décima cita del calendario en el circuito de Spa-Francorchamps, uno de sus templos más míticos, con la importancia de la gestión eléctrica y una parrilla revolucionada, con Mercedes todavía un paso por delante, aunque con la necesidad de solucionar sus problemas de fiabilidad, mientras Ferrari quiere aprovechar el impulso en Silverstone.

El 'Gran Circo' no da tregua y llega a uno de sus trazados sagrados, ubicado en los bosques de las Ardenas belgas, y que recibe a una parrilla reformulada tras el GP de Gran Bretaña, que terminó con victoria del monegasco Charles Leclerc -no ganaba desde Austin en 2024-, que sumó su primer triunfo, el segundo para Ferrari -ya ganó Lewis Hamilton en Barcelona-, en 2026.

'Il Predestinato' cruzó la meta bajo 'safety car' y permitió a la escudería italiana, que llevará una mejora en el alerón trasero bautizado como 'Macarena', creer en que pueden prolongar su buen momento y seguir apretando, también con un Hamilton que ha ganado en cinco ocasiones en Spa -la última en 2024-, a unos Mercedes que deben solucionar sus problemas de fiabilidad, principalmente del italiano Kimi Antonelli, actual líder del Mundial con 179 puntos, pero con un colchón solo de 25 puntos, sobre su compañero George Russell (154).

El inglés es el único que está rindiendo en las últimas carreras con tres podios seguidos, entre ellos la victoria en Austria, mientras el italiano solo ha puntuado en Red Bull Ring en ese trío de eventos, desperdiciando una ventaja que llegó a ser de más de 60 puntos. Y ahora Russell llega a Spa, donde en 2021 logró un milagro finalizando en segundo lugar con Williams en el caos por un diluvio.

Por detrás, aunque con la esperanza de sacar algo positivo de esta pequeña revolución tras Silverstone, aparece de nuevo McLaren. Los 'papaya', que siguen lastrados por un excesivo uso de recursos el pasado curso, estrenan un nuevo alerón trasero y montará la última evolución del motor Mercedes en un circuito muy exigente, con la intención de cortar esta crisis actual.

Los de Woking solo han logrado cuatro podios en las primeras nueve carreras, y solo uno en las últimas cinco, siguen algo por encima de Red Bull y sus dificultades con la batería. El neerlandés Max Verstappen, mientras siguen los rumores sobre una posible salida, intenta exprimir un RB22, pero el monoplaza de la marca de bebida energética ha demostrado unos límites muy bajos de rendimiento, y Spa podría exponer aún más sus debilidades.

El trazado belga, donde 'Mad Max' presume de tres victorias, se presenta como una de las últimas oportunidades para reengancharse antes del parón veraniego y no hacer más profundo su bache actual, después de no puntuar en Silverstone y dejar el segundo puesto en Austria en un espejismo.

Para los españoles, tampoco es un circuito muy alentador. Williams llega con muchas dudas, después de que las novedades en Silverstone no se asentaran, Alex Albon se retirara y Carlos Sainz solo pudiera ser 17º. El madrileño solo acumula 6 puntos en una temporada en la que entrar en el 'top 10' es poco habitual -solo lo ha logrado en tres ocasiones-. Así, su mejor resultado en Bélgica es un tercer puesto en 2022, cuando empezó desde la 'pole'.

Y Fernando Alonso vive un calvario mayor, con un solo punto en lo que va de curso. En Honda avisaron que será en Países Bajos cuando el Aston Martin pueda disfrutar de un nuevo motor, por lo que Spa será un nuevo capítulo de una historia para olvidar. Su única opción será una condiciones extremas en mojado, en un trazado en el que ha subido al podio -segundo en 2005 y 2013, tras una espectacular remontada desde el noveno puesto- en F1 y en el que ha ganado en el Mundial de Resistencia.

Los pilotos se enfrentan al circuito más largo del calendario por sus 7,004 kilómetros y con curvas legendarias como 'Eau Rouge', 'Raidillon' o 'Blanchimont' que, además de las largas rectas, serán claves para gestionar la energía eléctrica de los monoplazas, clave para lograr el mejor tiempo y sobrepasar a rivales. A todo esto hay que sumar el clima cambiante de las Ardenas, aunque solo hay lluvias previstas para este viernes.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE BÉLGICA 2026:

-Viernes 17 de julio.

Entrenamientos Libres 113.30.

Entrenamientos Libres 217.00.

-Sábado 18.

Entrenamientos Libres 312.30.

Calificación 16.00.

-Domingo 19.

Carrera 15.00.