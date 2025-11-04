Ferrer: "Davidovich me dijo que si no entraba en la primera lista, no cuente con él"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española de Copa Davis, David Ferrer, comentó este lunes los motivos que le llevaron a dejar fuera de la lista para la 'Final a 8' de Bolonia (Italia) a Alejandro Davidovich Fokina, segundo español del ranking ATP, que no fue convocado porque él mismo le dijo al valenciano que si no entraba "en la primera lista", no contase con él.

"Tras pasar la eliminatoria frente a Dinamarca, yo sabía que Davidovich tenía un calendario apretado. Le llamo y le digo que quiero contar con los cuatro jugadores y él como quinto, y me dijo que si no entraba en la primera lista, que no cuente con él. Entonces, él se descarta ya para estar en Bolonia", explicó Ferrer en una entrevista en 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

El campeón de 3 ediciones de la Copa Davis calificó al malagueño como "un jugador importante" para España, aunque matiza que le deja fuera de esa primera lista por "miedo" a que vuelva a renunciar, como hizo en las eliminatorias contra Suiza y Dinamarca. "Intento guardarme un quinto jugador y esperar a ver cómo acaba Davidovich a final de año. Entiendo que tiene su calendario y toma sus decisiones, pero yo como capitán también las tengo que tomar para evitar quedarme con cuatro jugadores otra vez", argumentó.

Por el contrario, el de Jávea no dudó en convocar a Jaume Munar y Pedro Martínez, que sí estuvieron en la histórica remontada contra Dinamarca. "Lo pasamos mal en Marbella y si estamos en la 'Final a 8' es gracias a ellos. Intento ser coherente", añadió.

Sin embargo, a pesar de dejarle fuera de esta lista, Ferrer no cierra las puertas de 'La Armada' al tenista andaluz. "Yo quiero hablar con él cuando acabemos en Bolonia y, si realmente quiere y tiene compromiso, no tengo ningún problema", zanjó.