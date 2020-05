Ferrer: "Puede que haya un nuevo 'David Ferrer', pero no un nuevo 'Rafa Nadal'"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El extenista español David Ferrer no duda en el relevo del tenis nacional, pero tiene "muy claro" que no existirá un jugador que pueda sustituir a Rafa Nadal cuando el mallorquín cuelgue la raqueta: "No habrá un jugador en la historia como él, o al menos que yo lo vea".

El de Jávea, retirado hace justo un año en Madrid, afirmó que es "imposible" que haya relevo para los tres grandes. "Va a ser muy difícil que haya relevo (en el tenis mundial) porque -por ejemplo- lo que ha conseguido Rafa es impresionante. ¿Cuántos 'Godós', cuántos 'Romas', cuántos 'Montecarlos', cuántos 'Roland Garros' ha ganado? Son números estratosféricos", dijo en declaraciones a Eurosport.

"Habrá jugadores muy buenos, que ganen 'grandes' y números uno, pero no existirá un nuevo Nadal. Un David Ferrer sí puede que exista. Recuerdo que nuestros referentes eran Moyá, Ferrero, Corretja y yo veía imposible igualarlos. Pero luego mira Verdasco, 'top ten', Feli también cerca, ahora Bautista. Creo que sí habrá una generación como la nuestra, pero no un Nadal. No habrá un jugador en la historia con sus números", añadió.

Preguntado por su retirada, Ferrer -de 38 años- se queda con dos momentos vividos. La victoria en la Copa Davis celebrada en Valencia y la retirada oficial en el Mutua Madrid Open. "En la Davis supe que era mi último partido. Ya no ganaba tantos partidos y era el comienzo de mi retirada. No me sentía igual, ya tenía que hacer más esfuerzo y me costaba recuperar mucho más", indicó.

"Pero ganar ese quinto punto en un partido de casi cinco horas fue increíble. Cuando acabé pensé que no me levantaba de la pista. Es bonito poder acabar así y en Madrid fue muy emotivo con el calor del público y el último punto. He sido un buen jugador, regular, he estado muchos años en el 'top ten', pero no he ganado un 'Grand Slam', no me considero un grande y la gente y mis compañeros me tienen mucho respeto. Ese es mi mejor trofeo. Nunca habría esperado poder acabar tan bien", comentó.

Además, Ferrer reconoció que "hay pocas cosas que echa de menos" porque ahora está "en otra etapa". "No echo de menos entrar en un partido, con ese nerviosismo, ni los viajes, ni las esperas en los aeropuertos. Y sí echo de menos la adrenalina de la victoria, ganar partidos, todo eso sé que no lo voy a volver a sentir", admitió 'Ferru'.

En otras cuestiones, el alicantino está "muy ilusionado" con su nombramiento como director del torneo Condé Godó y "solo" está centrado en esto. "Quiero formarme para todo, por si tengo que ser entrenador o capitán de Copa Davis, es importante tener calma en ese aspecto para no estar en un sitio que no me corresponde. Mi prioridad ahora mismo es el Godó y hacerlo bien", finalizó Ferrer, que jugará "cinco torneos" por temporada en el circuito senior. "Eso está bien por año", sentenció.