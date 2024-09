Ferrer: "Si Nadal quiere estar en Málaga es porque va a estar en plenas condiciones"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, afirmó este lunes que si Rafa Nadal ha aceptado estar en la Final a 8 de la competición, que se disputará en Málaga del 18 al 24 de noviembre, es porque estará "en plenas condiciones", ya que es "muy honesto", aunque desconoce si esta competición podría suponer la retirada del balear.

"Sé que si Rafa me dice que quiere estar para Málaga va a estar en plenas condiciones, en ese aspecto Rafa es muy honesto y quiere hacerlo bien. Aún quedan dos meses, su calendario va a ser jugar en Arabia Saudí una exhibición y se está preparando para ello. Está entrenando ya en pista y eso es importante, y a partir de ahí habrá que estar en contacto con él para ver si cabe la posibilidad de que pueda jugar algo antes", comentó el de Jávea tras anunciar el equipo que participará en las finales de la Copa Davis.

El alicantino explicó que con Nadal ha hablado "del tema de la Copa Davis para que esté y poco más". "A partir de ahí, el calendario que haga Rafa hasta que juegue la Copa Davis o hasta el año que viene, es algo que él tiene con su equipo y algo personal de él", añadió.

Sobre una posible retirada del de Manacor en Málaga, el capitán español dijo que es algo "muy personal" y que cada uno se retira "como quiere o como le apetezca". "No soy capaz de decir cuál es la retirada ideal. En ese aspecto, tú dejas de hacer algo que has hecho durante toda la vida, que has trabajado toda la vida y de repente dejas de hacerlo. Mientras él esté feliz, a mí ya me va bien", apuntó.

En cuanto al si el balear jugará en individual o dobles, Ferrer no lo aclaró. "Por supuesto que Rafa puede jugar tanto el individual como el dobles. Es un jugador especial, diferente, que cuando compite es capaz de todo. Quedan dos meses y no sé cuál será el equipo, pero por supuesto todos los que están, menos Marcel Granollers, están capacitados para jugar en individual, sin duda", apuntó.

El que sí jugará individual será Carlos Alcaraz, que podría disputar las final de las Finales de la ATP tan solo dos días antes de jugar en Málaga, algo que Ferrer tiene claro que "hay que lidiar con ello". "Alcaraz es una pieza fundamental, pero intento no pensar en ello. Intento ser optimista y tenerlos en plenas conexiones. Al final yo lo que quiero es que les vaya bien. Si Carlos tiene solo dos días y gana el Masters me pondré feliz por él y su equipo", indicó.

"No es un alivio. Yo al final entiendo al jugador, entiendo que el calendario es muy apretado y hay veces que se da y hay veces que no. Intento hacer lo mejor posible mi trabajo, quiero ganar y clasificarme, para eso me han contratado, para traer a los mejores y conseguir cosas importantes para el tenis español, pero si no lo consigo, tampoco pasa nada, no cambia la vida en ello", señaló Ferrer sobre que en esta edición pueda contar con los jugadores españoles de más talento.

Sobre el hecho de dar la lista dos meses antes de la competición y cómo puede afectar el estado de forma de los jugadores, el capitán recalcó que tiene "cuatro cambios" para poder hacer. "Estaré en París-Bercy viendo a todos los jugadores, y si veo que hay que tomar alguna decisión, la tomaré. A día de hoy mi decisión es esta, dentro de dos meses puedo tener otra, pero si no pasa nada extraño, esta va a ser la lista definitiva", confirmó.

El único jugador que no estará en Málaga y participó en Valencia es Pedro Martínez, con el que Ferrer habló. "Todos quieren estar y es algo lógico. Yo también he sido jugador y entiendo que haya diferentes maneras de pensar deportivamente y por supuesto que lo entiendo, pero Pedro justamente es un tipo excelente en ese aspecto", dijo.

Sobre el favoritismo de España, el de Jávea explicó que la Copa Davis con este formato "se iguala muchísimo" y el dobles es "muy importante". "Puedes tener dos grandes singlistas pero pierdes un individual y ya está todo muy igualado. Tenemos muy buen equipo para hacer cosas importantes pero va a ser una eliminatoria dura sin duda. Países Bajos tiene muy buen doble, de sus individuales uno está 39 en el mundo (Tallon Griekspoor) y otro 67 (Botic van de Zandschulp) que en 'indoor' es su superficie favorita, entonces se va a igualar seguro", expresó.

Por último, Ferrer habló sobre el hecho de haber evitado a Italia o Estados Unidos hasta la final. "Al final nosotros quedamos primeros, pero sin saber que Italia o Estados Unidos iban a quedar primeras, o sea que a veces hay un equipo en el grupo y luego en la fase final hay otro. Por ejemplo, en Alemania, Zverev no jugó y quizás pueda estar. Quedan dos meses y pueden pasar muchas cosas", concluyó.