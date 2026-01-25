Ferrero se pasa al golf para entrenar la salud mental de Ángel Ayora

Archivo - Ángel Ayora - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) - El extenista español Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz hasta hace un mes, anunció este domingo un nuevo desafío pero esta vez en el mundo del golf, para ayudar "en el lado mental y el desarrollo profesional" al golfista español Ángel Ayora.

"Encantado de anunciar una nueva colaboración profesional en 2026. Trabajaré con Ángel Ayora, un joven golfista con gran potencial, su entrenador Juan Ochoa y su grupo de representación Allinsports. Trabajaremos en el lado mental del rendimiento y el desarrollo profesional", comentó Ferrero en su cuenta de Instagram.

"El tenis es mi vida y continuaré con la Academia y el circuito, pero también me encanta el golf, un deporte individual donde el aspecto mental juega un papel crucial. Estoy deseando ofrecer mi experiencia y apoyo al crecimiento de Ángel en el circuito. Ya hemos empezado y estoy muy motivado en este proyecto", añadió.

De manera inesperada, el pasado mes de diciembre Ferrero y Carlos Alcaraz separaron sus caminos después de siete años de relación en los que el tenista murciano conquistó seis 'Grand Slams'. Ahora, Ferrero volverá a utilizar su experiencia en el deporte de elite acompañando a un Ayora que, a sus 21 años, viene dejando destellos de su calidad peleando por entrar en el PGA Tour.